1/8 Leon Avdullahu ist das wohl vielversprechendste Talent in der 1. Mannschaft von Basel. Foto: Pius Koller

Andrea Cattani Redaktor Sport

Wenn ein Spieler beim FC Basel das Prädikat Juwel verdient, dann ist es Leon Avdullahu. Erst 20 Jahre jung ist der Solothurner in den Reihen von Rotblau. Doch für Trainer Fabio Celestini ist der Youngster längst nicht mehr aus dem FCB-Mittelfeld wegzudenken.

Im Laufe der Saison 2023/24 hat sich Avdullahu in die Basler Stammelf gespielt – trotz namhafter Konkurrenz wie den Routiniers Fabian Frei oder Taulant Xhaka. Und in der aktuellen Spielzeit hat die Nummer 37 des FCB bisher nur zwei Partien wegen Sperren verpasst. Ansonsten gibt es kein Vorbeikommen am Spielmacher, der einst beim FC Gerlafingen gekickt hatte und via Solothurn 2018 nach Basel kam.

Bis 2028 hat Avdullahu noch einen Vertrag beim FCB. Das aber hält die grossen europäischen Klubs nicht davon ab, schon jetzt beim Talent vorzuspuren.

Avdullahu im Scouting-Report ganz weit oben

«Der VfL Wolfsburg beobachtet Leon Avdullahu», verkündet der deutsche Transferexperte Florian Plettenberg am Dienstag auf der Plattform X. Und er fügt an, dass noch weitere deutsche und auch englische Klubs den Spieler auf dem Radar haben.

Erstaunen kann das nicht. Statistisch gesehen darf sich Avdullahu schon mit prominenten Namen messen lassen. Das Internationale Zentrum für Sportstudien (CIES) in Neuenburg hat in seinem jüngsten Scouting-Bericht zu den internationalen U21-Talenten Avdullahu längst auf dem Radar. In der Kategorie der Spielmacher, die von Bayern-Shootingstar Aleksandar Pavlovic (20) angeführt wird, ist der Basler schon auf Rang vier gelistet. Vor allem die Abwehrarbeit und die Erarbeitung von Chancen werden als Avdullahus Qualitäten hervorgehoben.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Dass Avdullahu Basel schon in diesem Winter Richtung Ausland verlassen wird, ist unwahrscheinlich. Mehrfach haben die FCB-Verantwortlichen durchblicken lassen, dass es in diesem Transferfenster keine namhaften Abgänge geben soll. Ob der Klub aber auch im kommenden Sommer bei verlockenden Millionen-Angeboten standhaft bleiben kann, wird sich zeigen. Das Juwel Avdullahu wird bis dahin noch mehr geschliffen sein.

3:12 FC Basel – FC Zürich 2:2: FCZ-Katic blamiert sich vor leerem FCB-Tor

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos