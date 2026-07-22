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Leihe für eine Saison
St.-Gallen-Stürmer soll in Österreich Spielpraxis sammeln

Bis 2030 ist Antonio Verinac an den FC St. Gallen gebunden. Allerdings wird der deutsch-kroatische Doppelbürger in der kommenden Saison für Austria Lustenau in der österreichischen Bundesliga auflaufen.
Publiziert: vor 31 Minuten
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St. Gallen leiht Antonio Verinac für eine Saison an Austria Lustenau aus.
Foto: Pius Koller
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Antonio Verinac wird in der Saison 2026/27 nicht für St. Gallen auf Torejagd gehen. Die Espen haben sich mit Österreichs Aufsteiger Austria Lustenau auf eine einjährige Leihe geeinigt.

«Damit Verinac zu mehr Spielpraxis kommt und sich optimal weiterentwickeln kann, ist eine Leihe sowohl für den Spieler als auch für den Klub sinnvoll», richten die Ostschweizer aus.

Der 21-jährige deutsch-kroatische Doppelbürger wechselte Anfang 2026 vom VfB Lübeck zum FCSG, für dessen Fanionteam er seither in drei Partien zum Einsatz kam.

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