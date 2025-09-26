GC leiht den Basler U21-Verteidiger Erdin Ismaili für den Rest der Saison aus. Er wird auch bei den Hoppers in der U21 spielen.

1/4 GC leiht Erdin Ismaili (r.) vom FC Basel aus. Foto: freshfocus

Carlo Steiner Redaktor Sport

Die Grasshoppers leihen Erdin Ismaili (21) bis Ende Saison von der U21 des FC Basel aus. Der Rechtsverteidiger, der auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden kann, wird auch bei den Zürchern in der U21 auflaufen.

Der aktuelle albanische U21-Nationalspieler hat ab der U15 alle Juniorenmannschaften beim FCB durchlaufen. Für die Profis kam er bisher erst in Testspielen zum Einsatz.

