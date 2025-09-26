DE
GC leiht Basler U21-Verteidiger

GC leiht den Basler U21-Verteidiger Erdin Ismaili für den Rest der Saison aus. Er wird auch bei den Hoppers in der U21 spielen.
Publiziert: vor 33 Minuten
|
Aktualisiert: vor 26 Minuten
Anhören
GC leiht Erdin Ismaili (r.) vom FC Basel aus.
Foto: freshfocus
Carlo SteinerRedaktor Sport

Die Grasshoppers leihen Erdin Ismaili (21) bis Ende Saison von der U21 des FC Basel aus. Der Rechtsverteidiger, der auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden kann, wird auch bei den Zürchern in der U21 auflaufen. 

Der aktuelle albanische U21-Nationalspieler hat ab der U15 alle Juniorenmannschaften beim FCB durchlaufen. Für die Profis kam er bisher erst in Testspielen zum Einsatz. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
6
10
15
2
FC Thun
FC Thun
6
5
13
3
FC Basel
FC Basel
6
4
12
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
6
2
11
5
FC Sion
FC Sion
6
3
10
6
FC Zürich
FC Zürich
6
-1
10
7
FC Luzern
FC Luzern
6
0
8
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
6
0
6
9
Servette FC
Servette FC
6
-4
5
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
6
-4
4
11
FC Lugano
FC Lugano
6
-6
4
12
FC Winterthur
FC Winterthur
6
-9
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Basel
FC Basel
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
