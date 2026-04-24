Wie der Gegner aus Zürich geht auch Lausanne mit einem neuen Trainer an den Start. Besser gesagt ist es ein Duo: Migjen Basha und Markus Neumayr wollen die Waadtländer in den letzten fünf Spielen zu neuen Bestleistungen antreiben. Hier ist das Inside.

Die News der Woche

Lausanne hat ein neues Trainerduo. Migjen Basha und Markus Neumayr sind beide ehemalige Mitarbeiter von Peter Zeidler und haben die Nachfolge des Deutschen angetreten. Sehen die beiden Interimstrainer die letzten fünf Spiele als Chance, sich zu beweisen, mit dem Ziel, die kommende Saison in derselben Funktion zu beginnen? «So denken wir nicht. Priorität hat, in diesen letzten fünf Spielen unsere Bestform zu zeigen. Es gibt keinen Grund, weiter vorauszudenken», antwortet Basha, der 2016 für Albanien bei der EM spielte und in Lausanne geboren wurde. Bei Lausanne ist er neben seiner Rolle als Co-Trainer der ersten Mannschaft auch als Talentmanager tätig.

Die grosse Frage

Wird der Klassenerhalt an diesem Wochenende gesichert? «Rein rechnerisch sind wir noch nicht gerettet. Wir haben zwölf Punkte Vorsprung und es stehen noch fünf Spiele aus», antwortet Basha, der schwierige Entscheidungen an diesem Wochenende nicht ausschliesst. «Die Priorität liegt auf der Einstellung. Wir haben den Spielern von Anfang an klar gemacht, dass ihr Verhalten auf dem Platz entscheidend ist. Nur so sichern wir uns den Klassenerhalt», warnt der Interimscoach.

Gesagt ist gesagt

«Mit dieser Mannschaft können wir ganz unterschiedlich spielen. Mit Dreierkette, mit Viererkette. Mit Mittelfeldraute, mit Dreierkette, mit Flügelspielern, ohne Flügelspieler… Wir haben die Spieler dafür. Was wir am Samstag machen? Lasst euch überraschen», schmunzelt Basha. Bislang agierten die Waadtländer äusserst berechenbar und spielten meist im 4-4-2-System. Nun könnten taktische Änderungen folgen.

Mögliche Aufstellung

Letica; Bergvall, Mouanga, Sow, Fofana; Roche, Custodio, Beloko, Diakité; Janneh, Bair.

Wer fehlt?

Enzo Kana-Biyik, Ethan Bruchez, Gabriel Sigua, Sekou Koné (alle verletzt), Beyatt Lekoueiry (gesperrt).

Neben dem Platz

Wer wird der nächste Trainer von Lausanne? Dantes Name kursiert seit einiger Zeit, vor allem in Ineos-Kreisen, dem Miteigentümer von Lausanne-Sport und Nizza. Der Brasilianer hat jedoch bei der U23 des FC Bayern München unterschrieben. Dalibor Stevanovics gute Arbeit ist in der Chefetage der Waadtländer nicht unbemerkt geblieben, doch konkrete Informationen gibt es bisher nicht. Besteht für das Duo Markus Neumayr und Migjen Basha eine Chance auf eine Fortsetzung? Der Verein hat ihre Interimsrolle zwar offiziell bekannt gegeben, aber wer weiss, was die Zukunft bringt.

Hast du gewusst, dass ...

... Lausanne gerne Konter fährt, aber diese selten vollendet? Die Waadtländer sind das einzige Team der Liga, dass mindestens 50 Abschlüsse nach Umschaltmomenten hat. Allerdings fand der Ball danach nur sechs Mal den Weg ins Tor. Damit belegt man nur Platz fünf in dieser Statistik.

Aufgepasst auf

Ivan Cavaleiro. Unter den Spielern mit mindestens zehn Torschüssen weist nur Winsley Boteli eine bessere Chancenverwertung als der Zürcher Flügel auf. Drei seiner zehn Schüsse zappelten im Netz.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 33 Runden:

Letica 4,1 Roche 4,0 Fofana 4,0

Hier gehts zu allen Lausanner Noten.

Der Schiedsrichter

Marijan Drmic leitet das Spiel in Lausanne. Im VAR-Raum sitzt Mirel Turkes.

Der Gegner

Der FCZ kommt mit Interimscoach Carlos Bernegger nach Lausanne. Im Sommer übernimmt dann Marcel Koller die Leitung an der Seitenlinie. Wie es mit Bernegger weitergeht, möchte der Argentinier noch nicht bereden. Hier gibt es das Inside.

Die Spiele am Wochenende

Sa., Lausanne – FCZ, 18 Uhr

Sa., GC – Luzern, 18 Uhr

Sa., Thun – Lugano, 20.30 Uhr

So., Basel – Sion, 14 Uhr

So., Servette – Winterthur, 16.30 Uhr

So., YB – St. Gallen, 16.30 Uhr