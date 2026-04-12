Tim Guillemin Redaktor Sport

Brandon Soppy, der bei den ersten beiden Toren der Walliser die Schuld trägt, erlebt an diesem Sonntag einen Albtraum. Er ist bei weitem der schwächste Lausanner, obwohl er erst zur Halbzeit eingewechselt wird. Seydou Traore spielt zwar nur in der ersten Halbzeit, ist aber nicht viel besser, ebenso wie der schwedische Rechtsverteidiger Theo Bergvall.

Offensiv bleibt Lausanne sehr schwach (kein einziger Torschuss…), was sich in den unzureichenden Leistungen von Omar Janneh und Theo Bair widerspiegelt. Doch die Einwechselspieler sind auch nicht viel besser… Um ehrlich zu sein, hat an diesem Sonntag nur das Lausanner Mittelfeld überzeugt. Olivier Custodio und Jamie Roche sind die besten Spieler des Lausanne-Sport.

Hinweis

Beloko, Traore und Bergvall bis 46., Roche bis 68. und Fofana bis 83. Minute.

Butler-Oyedeji, Lekoueiry und Soppy ab 46., Diakite ab 68. und Poaty ab 83. Minute – Diakite und Poaty zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

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Und so haben die Sion-Spieler abgeschnitten

Der FC Sion zeigt am Sonntag eine starke zweite Halbzeit, die durch den Treffer von Ilyas Chouaref geprägt ist. Der Torschütze überzeugt durch seine Dribblings und seiner Durchschlagskraft. Benjamin Kololli gelingt es, das Spiel mit dem Führungstreffer zu eröffnen, doch der beste Walliser Spieler an diesem Sonntag ist Baltazar Costa, der im Mittelfeld eine überragende Leistung zeigt. Ein schwierigeres Spiel für Ali Kabacalman, der einen Elfmeter verschiesst und im Mittelfeld mehrere Ballverluste verzeichnet hat.

Hinweis

Kololli und Lukembila bis 67., Nivokazi bis 79., Kabacalman bis 80. und Chouaref bis 84. Minute.

Surdez und Berdayes ab 67., Boteli ab 79., Chipperfield ab 80. und Sow ab 84. Minute – Surdez, Berdayes, Boteli und Chipperfield zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

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