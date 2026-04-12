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Lausanne-Noten
Nur vier Waadtländer gegen Sion genügend

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten x:x von Lausanne gegen xxxx.
Publiziert: vor 26 Minuten
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1/11
Sion bezwingt Lausanne zu Hause mit 3:0.
Foto: keystone-sda.ch
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Tim GuilleminRedaktor Sport

Brandon Soppy, der bei den ersten beiden Toren der Walliser die Schuld trägt, erlebt an diesem Sonntag einen Albtraum. Er ist bei weitem der schwächste Lausanner, obwohl er erst zur Halbzeit eingewechselt wird. Seydou Traore spielt zwar nur in der ersten Halbzeit, ist aber nicht viel besser, ebenso wie der schwedische Rechtsverteidiger Theo Bergvall. 

Offensiv bleibt Lausanne sehr schwach (kein einziger Torschuss…), was sich in den unzureichenden Leistungen von Omar Janneh und Theo Bair widerspiegelt. Doch die Einwechselspieler sind auch nicht viel besser… Um ehrlich zu sein, hat an diesem Sonntag nur das Lausanner Mittelfeld überzeugt. Olivier Custodio und Jamie Roche sind die besten Spieler des Lausanne-Sport.

Hinweis
Beloko, Traore und Bergvall bis 46., Roche bis 68. und Fofana bis 83. Minute.
Butler-Oyedeji, Lekoueiry und Soppy ab 46., Diakite ab 68. und Poaty ab 83. Minute – Diakite und Poaty zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

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Und so haben die Sion-Spieler abgeschnitten

Der FC Sion zeigt am Sonntag eine starke zweite Halbzeit, die durch den Treffer von Ilyas Chouaref geprägt ist. Der Torschütze überzeugt durch seine Dribblings und seiner Durchschlagskraft. Benjamin Kololli gelingt es, das Spiel mit dem Führungstreffer zu eröffnen, doch der beste Walliser Spieler an diesem Sonntag ist Baltazar Costa, der im Mittelfeld eine überragende Leistung zeigt. Ein schwierigeres Spiel für Ali Kabacalman, der einen Elfmeter verschiesst und im Mittelfeld mehrere Ballverluste verzeichnet hat.

Hinweis
Kololli und Lukembila bis 67., Nivokazi bis 79., Kabacalman bis 80. und Chouaref bis 84. Minute.
Surdez und Berdayes ab 67., Boteli ab 79., Chipperfield ab 80. und Sow ab 84. Minute – Surdez, Berdayes, Boteli und Chipperfield zu kurzer Einsatz für eine Bewertung. 

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Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
32
36
71
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
33
24
60
3
FC Lugano
FC Lugano
33
12
57
4
FC Basel
FC Basel
32
8
53
5
FC Sion
FC Sion
33
16
52
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
33
5
48
7
FC Luzern
FC Luzern
33
3
40
8
Servette FC
Servette FC
33
0
40
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
33
-10
39
10
FC Zürich
FC Zürich
33
-18
34
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
33
-25
27
12
FC Winterthur
FC Winterthur
33
-51
19
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
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