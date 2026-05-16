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Super League: Verkündet Tsawa hier seinen FCZ-Abgang?
Kündet Tsawa Abgang an?
«Ja, vielleicht war das mein Abschiedsspiel»
Lindrit Kamberi und Cheveyo Tsawa sprechen nach dem Spiel über Yanick Brecher und ihre persönliche Zukunft.
Publiziert: vor 37 Minuten
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Kündet Tsawa Abschied an?
«Ja, vielleicht war das mein Abschiedsspiel»
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