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Koller über Rückkehr
«Cillo und Heliane waren ausschlaggebend»

Marcel Koller spricht in seiner ersten FCZ-Pressekonferenz über die Beweggründe, weshalb er sich dem FCZ angeschlossen hat.
Publiziert: 14:26 Uhr
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