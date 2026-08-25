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Kommts zum Mega-Deal?
RB Salzburg bietet Millionen für Servettes Kadile

Mit 16 Torbeteiligungen in 13 Spielen wurde Junior Kadile zum Servette-Star. Nun steht der 23-Jährige vor einem Wechsel zu RB Salzburg, der teuerste Transfer in der Vereinsgeschichte könnte Realität werden.
Publiziert: vor 52 Minuten
|
Aktualisiert: vor 36 Minuten
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Junior Kadile steht vor seinem Wechsel zu RB Salzburg.
Foto: Zamir Loshi/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Junior Kadile vor Wechsel zu RB Salzburg
  • Servette könnte mit 9 Mio. Euro Rekordverkauf erzielen
  • 16 Torbeteiligungen in 13 Spielen für Genf in der Rückrunde 2025/26
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Nick RohnerPraktikant Sportdesk

Junior Kadile (23) könnte Servette bereits nach einer halben Saison wieder verlassen. Nachdem die Genfer den 23-Jährigen erst diesen Sommer fix verpflichtet haben, steht Kadile vor einem Wechsel in die österreichische Bundesliga.

Gemäss diversen Medien hat sich der Franzose mit dem 17-fachen österreichischen Meister RB Salzburg geeinigt. Damit würde der SFC einen Leader verlieren, der die Rückrunde 2025/26 stark geprägt hat: Mit 16 Torbeteiligungen in 13 Spielen weist der Offensivmann eine überragende Bilanz vor. 

Ursprünglich verpassten die Genfer Kadile ein Preisschild von neun Millionen Euro. Sollte ein Transfer in dieser Grössenordnung zustande kommen, wäre er der teuerste Verkauf der Vereinsgeschichte. Besonders beachtlich: Erst in diesem Sommer hatten die Servettiens die Kaufoption von rund einer Million Euro an den holländischen Klub Almere City überwiesen.

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