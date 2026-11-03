Lausanne-Sport reagiert auf die Krise und trennt sich von Trainer Luka Elsner. Das geben die Waadtländer am Dienstag bekannt.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Lausanne-Sport ist das Schlusslicht der Super League, hat nach zwölf Runden gerade mal sechs Punkte auf dem Konto. Jetzt ziehen die Waadtländer die Reissleine und entlassen Trainer Luka Elsner per sofort, das gibt der Klub am Dienstag bekannt. Elsner übernahm die Mannschaft erst in diesem Sommer und betreute die Mannschaft in zwölf Liga-Spielen und zwei Cup-Partien.

«Da die Ergebnisse im Profifussball nach wie vor von entscheidender Bedeutung sind, haben die aktuellen sportlichen Gegebenheiten die verschiedenen Parteien zu der Übereinkunft geführt, dass die Beendigung der Zusammenarbeit nun die beste Entscheidung für den FC Lausanne-Sport ist», begründet Lausanne die Entscheidung.

Der Verein danke Elsner für seine Arbeit und die hervorragende Beziehung. Wer auf Elsner am Genfersee folgt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Noch näher dran an Lausanne Füge jetzt Lausanne-Sport deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Füge weitere Klubs hinzu Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen