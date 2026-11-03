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Erst seit Sommer im Amt
Lausanne zieht Reissleine und entlässt Trainer Elsner

Lausanne-Sport reagiert auf die Krise und trennt sich von Trainer Luka Elsner. Das geben die Waadtländer am Dienstag bekannt.
Publiziert: vor 32 Minuten
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Luka Elsner ist nicht mehr Trainer von Lausanne-Sport.
Foto: Claudio De Capitani/freshfocus
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Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

Lausanne-Sport ist das Schlusslicht der Super League, hat nach zwölf Runden gerade mal sechs Punkte auf dem Konto. Jetzt ziehen die Waadtländer die Reissleine und entlassen Trainer Luka Elsner per sofort, das gibt der Klub am Dienstag bekannt. Elsner übernahm die Mannschaft erst in diesem Sommer und betreute die Mannschaft in zwölf Liga-Spielen und zwei Cup-Partien.

«Da die Ergebnisse im Profifussball nach wie vor von entscheidender Bedeutung sind, haben die aktuellen sportlichen Gegebenheiten die verschiedenen Parteien zu der Übereinkunft geführt, dass die Beendigung der Zusammenarbeit nun die beste Entscheidung für den FC Lausanne-Sport ist», begründet Lausanne die Entscheidung.

Der Verein danke Elsner für seine Arbeit und die hervorragende Beziehung. Wer auf Elsner am Genfersee folgt, ist derzeit noch nicht bekannt.

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