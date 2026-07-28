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Klingender Name für Bebbi
Basel verpflichtet Sohn von französischer Fussball-Legende

Auf der Suche nach einem weiteren Offensivspieler ist der FC Basel offenbar in Aserbaidschan fündig geworden: Von Meister Sabah FK stösst Aaron Malouda zur Lichtsteiner-Equipe.
Publiziert: vor 15 Minuten
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Aktualisiert: vor 1 Minute
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Trägt bald das Trikot des FC Basel: Ex-Lille-Spieler Aaron Malouda.
Foto: imago/PanoramiC
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Gemäss der französischen «L'Équipe» ist der Deal in den letzten Stunden über die Bühne gegangen: Der FC Basel verpflichtet Flügelstürmer Aaron Malouda.

Für den 20-jährigen Franzosen überweisen die Basler rund 2,8 Millionen Franken an den aserbaidschanischen Klub Sabah FK, wo Malouda seit einem knappen Jahr gespielt hat – zuerst als Leihspieler des LOSC Lille, in der Rückrunde dann als fester Teil des Teams, das sich in der letzten Saison erstmals überhaupt zum Meister Aserbaidschans gekürt hat. Der ehemalige französische U19-Nationalspieler hat dabei in 29 Pflichtspielen neun Tore erzielt.

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Mit Malouda wechselt ein klingender Name ans Rheinknie: Aarons Vater Florent ist langjähriger französischer Nationalspieler (80 Länderspiele) und war auch 2006 mit dabei, als Les Bleus erst im WM-Final Italien unterlagen. Mit Chelsea kürte sich der mittlerweile 46-jährige ehemalige Offensivspieler auch zum englischen Meister und 2012 zum Champions-League-Sieger.

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