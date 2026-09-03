Nach dem Punktgewinn in Bern empfängt der FCB am Donnerstag (20.30 Uhr) zu Hause den FC Sion. Ohne den nach Lugano abgewanderten Albian Ajeti. Dafür mit Xherdan Shaqiri – aber nicht zwingend von Anfang an. Das Inside zur 6. Super-League-Runde.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Albian Ajeti wechselt vom FCB leihweise bis Saisonende nach Lugano

Trainer Lichtsteiner sucht Ersatz, Transferfenster bis 8. September offen

Asane Sow führt FCB-Notenliste mit 4,5 nach fünf Runden an

Lucas Werder Reporter Fussball

Die News der Woche

Zum dritten Mal in seiner Karriere hat sich Albian Ajeti (29) vom FCB verabschiedet. Am Dienstagabend haben die Basler bekannt gegeben, dass der Stürmer bis zum Saisonende nach Lugano verliehen wird. «Alles ist sehr schnell gegangen, auch für mich etwas überraschend», sagt Stephan Lichtsteiner, der zuletzt zweimal komplett auf Ajeti verzichtet hatte. «Die letzten zwei Wochen waren für ihn sicher nicht einfach. Darum verstehe ich seinen Entscheid auch», so der Basler Trainer. «Albi hat eine grosse Verbindung zum FCB und für den Klub Grosses geleistet. Natürlich wünsche ich ihm persönlich alles Gute.»

Die grosse Frage

Wie wird Ajeti ersetzt? Mit Zan Celar und Giacomo Koloto haben die Basler noch zwei gesunde Mittelstürmer im Kader. Bis zum kommenden Dienstag ist das Transferfenster in der Super League noch geöffnet. Einen konkreten Transferwunsch hat Stephan Lichtsteiner zwar nicht. «Aber die Idee ist da, dass noch einmal jemand kommt. Wer das ist, werden wir in den nächsten Tagen sehen», verrät er.

Gesagt ist gesagt

Nach dem 3:3 gegen YB hatte Stephan Lichtsteiner erklärt, dass er Xherdan Shaqiris (34) Kräfte in Anbetracht der englischen Woche gut einteilen müsse. Doch sowohl gegen die Berner als auch eine Woche zuvor gegen den FCZ hatte der FCB-Captain nach seiner Einwechslung bewiesen, dass die Basler mit ihm auf dem Platz offensiv deutlich mehr anzubieten haben. «Über Shaq müssen wir nicht diskutieren. Es ist unglaublich wichtig für mich und den FCB. Das heisst aber nicht, dass er jeden Match von Anfang an spielen muss. Ich habe einen klaren Plan und der ist auch mit ihm besprochen», sagt Lichtsteiner. Startelf-Garantie für Shaqiri? Fehlanzeige.

Die Blick-Prognose

Mit dem Sieg gegen den FCZ und dem Punktgewinn gegen YB hat sich Stephan Lichtsteiner wieder etwas Luft verschafft. Doch nun warten mit Sion und Lugano innerhalb von drei Tagen zwei formstarke Teams auf die Basler. Kann der FCB keines der beiden Heimspiele für sich entscheiden, dürfte Lichtsteiners Stuhl wieder gewaltig wackeln.

Mögliche Aufstellung

Salvi; Tsunemoto, Daniliuc, Victory, Cissé; Omeragic; Sow, Shaqiri, Metinho, Olaigbe; Celar.

Wer fehlt?

Jonas Omlin befindet sich weiterhin im Aufbau. Gegen Sion wird der Goalie noch nicht wieder zur Verfügung stehen. Für das Duell gegen Lugano am Sonntag besteht dagegen noch eine kleine Hoffnung. Ganz sicher für beide Spiele fallen die verletzten Gabrial Sigua, Coleen Louis und Kaio Eduardo aus.

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 5 Runden:

Asane Sow 4,5 Mirko Salvi 4,3 Akpe Victory 4,2

Hier gehts zur Übersicht aller FCB-Noten.

Der Schiedsrichter

Der Ostschweizer Nico Gianforte kommt zu seinem dritten Super-League-Spiel in dieser Saison. Als VAR steht Fedayi San im Einsatz.

Der Gegner

Bei Sion ist es derzeit ein Auf und Ab der Gefühle. Immerhin ist jetzt klar: Winsely Boteli bleibt – zumindest bis im Winter – bei den Wallisern. Hier kommt das Sion-Inside.

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6 Runde

Di., FCZ – YB, 2:4

Mi., Thun – Lausanne, 20.30 Uhr

Mi., Luzern – Vaduz, 20.30 Uhr

Mi., GC – St. Gallen 20.30 Uhr

Do., Lugano – Servette 20.30 Uhr

Do., FCB – Sion 20.30 Uhr

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