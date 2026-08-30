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FCB-Noten gegen YB
Zwei starke Auftritte, zwei Totalausfälle

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten der FCB-Spieler zum 3:3 gegen YB.
Publiziert: 07:52 Uhr
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Joël Monteiro nimmt die Einladung von Keigo Tsunemoto dankend an.
Foto: TOTO MARTI
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Lucas WerderReporter Fussball

Stephan Lichtsteiner macht an der Pressekonferenz nach dem 3:3 gegen YB deutlich, was er vom Auftritt von Moussa Cissé hält. «Er hat ein gutes Spiel gemacht», so der FCB-Trainer. Dabei dürfte es sich allerdings eher um eine Schutzmassnahme für seinen Linksverteidiger handeln statt um eine sachliche Analyse. Denn der Franzose zieht im Wankdorf sicher nicht seinen besten Tag ein. Eine gute Flanke in der zweiten Halbzeit ist eine seiner wenigen gelungenen Aktionen. Dafür fallen alle drei Gegentore über seine Seite. Vor allem beim zweiten und dritten ist Cissé nur Zuschauer.

Ganz schwach ist auch die Leistung von Zan Celar. Immer wieder lässt sich der Stürmer im Aufbau viel zu einfach den Ball abnehmen. Einer dieser Fehler führt zum frühen 0:1. Nicht überzeugen können aber auch Cissés Abwehrkollegen – mit einer Ausnahme. Akpe Victory trifft vorne zum 3:3 und verhindert hinten den Berner Siegestreffer. Für den Nigerianer gibt es die Note 5.

Die bekommt auf Basler Seite auch Asane Sow. Der italienische Flügel beweist immer wieder Tempo, Dribbelqualitäten und Zielgenauigkeit. Das Tor zum zwischenzeitlichen 2:2 ist bereits sein fünfter Skorerpunkt in dieser Saison.

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Mannschaft
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11
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FC Basel
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5
3
10
3
FC Lugano
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3
9
9
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FC St. Gallen
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3
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3
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6
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5
-4
5
9
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4
-1
4
10
FC Thun
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3
-6
3
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-4
1
12
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FC Vaduz
4
-5
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