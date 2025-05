1/7 Auftrag erfüllt, meine Herren. YB ist europäisch, verabschiedet sich Giorgio Contini in die Ferien. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Alain Kunz

Irgendwie wirkt Giorgio Contini durchaus aufgeräumt. Nach einer ziemlich kleinen Leistung seiner Mannschaft, die mit einem 1:1 in Lugano fürstlich belohnt wurde. Doch ein Punkt, das wusste man von vornherein, würde in jedem Fall nutzlos sein. Für YB. Lugano sicherte er Platz vier. Denn man hätte gewinnen müssen, um auf einen Ausrutscher von Servette hoffen zu dürfen. Und so wirds also Platz drei. Mit diesem Platz würde man jenen des Cupsiegers einnehmen, sollte dieser Basel heissen. Dann hiesse das: Europa-League-Playoffs. Bei einem Scheitern wäre man sicher in der Conference-League-Ligaphase. Doch davon will Goalie Marvin Keller nichts wissen: «Wir wollen das Maximale. Und das heisst jetzt Europa League!»

YB hat gegen Meister Basel nie verloren

Doch dazu ist YB auf Schützenhilfe des FC Basel angewiesen. Der im Final Promotion-League-Klub und Nichtaufsteiger Biel bodigen muss. Das, was YB im Halbfinal nicht geschafft. Contini nun FCB-Fan? Der weicht aus: «Wir haben unseren Job insofern auch gemacht, als Basel frühzeitig hat Meister werden können.»

Apropos Basel: Contini unterliess es nicht darauf hinzuweisen, dass man Ende März richtig dran und bei YB sogar das Wort «Meister» bei YB wieder zart gehört hatte. «Es war ein Steigerungslauf. Wenn man sieht, wo wir im Januar gestartet sind, haben wir einen hervorragenden Job gemacht, Platz drei zu holen. Das ist nicht selbstverständlich.» Ebenso wenig, dass man gegen Meister Basel nie verloren habe ... «Ääh, dass wir dreimal gewonnen haben», korrigiert Contini sofort. «Also kann nicht alles schlecht gewesen sein. Aber es gilt nun Konstanz hinzukriegen.»

1:53 Keller bekennt sich zu YB: «Möglichkeit für einen Abgang besteht nicht»

YB hat niemanden verabschiedet

Beispiel: Nach der 6:2-Gala gegen den FCB im Wankdorf ist der Auftritt in Lugano einer der ernüchternden Sorte. «Aber das sind die Kehrausspiele, wo alles gelaufen ist», verteidigt Contini das Spiel im Cornaredo. «Es sind die Spiele, bei denen nicht mehr viel Benzin im Tank ist und die auch emotional speziell sind, weil die einen Spieler wissen, dass sie nicht mehr hier sein werden.» Wie Filip Ugrinic? Hat der sich verabschiedet? «Es hat sich niemand verabschiedet. Es treffen sich alle am Sonntag. Und Stand jetzt sind alle am 19. Juni zu den ersten medizinischen Tests in Bern.» Na ja …

Zuerst aber wird auch Contini nach erfolgter Grob-Planung für die Vorbereitung abschalten. Wo? «Keine Ahnung. Ich habe noch nichts gebucht. Aber ich werde sicher irgendwo ein Plätzchen finden, wo es heiss und schön ist.» Da haben auch wir keine Bedenken.