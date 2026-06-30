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Jetzt ist der Deal offiziell
Thuns Meichtry ziehts in die Serie A

Das Thuner Eigengewächs Ethan Meichtry hat bei Serie-A-Klub Genua unterschrieben.
Publiziert: 30.06.2026 um 22:50 Uhr
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Aktualisiert: 30.06.2026 um 23:08 Uhr
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Vom Berner Oberland in den Norden Italiens: Ethan Meichtry.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Am Dienstagabend um 22.45 Uhr verkündet der FC Thun das, was eigentlich längst klar war: Ethan Meichtry (20) verlässt den amtierenden Schweizer Meister und heuert bei Serie-A-Klub Genua an. Weitere Angaben zum Deal werden nicht gemacht.

«Mit dem Wechsel zum CFC Genua wird Ethan Meichtry nach Timm Klose der zweite Spieler der Vereinsgeschichte, der den direkten Sprung vom FC Thun in eine europäische Top-5-Liga schafft», schreiben die Berner Oberländer in ihrer Medienmitteilung. 

Meichtry war es, der am 2. Mai 2025 mit seinem Tor gegen Aarau dafür sorgte, dass Thun der Aufstieg in die Super League gelang. Zum danach folgenden Sensationstitel in der höchsten Schweizer Spielklasse steuerte Meichtry acht Tore und drei Assists bei.

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