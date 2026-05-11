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Wer ist dein Super-League-Spieler der Runde?

Am Wochenende ist die 36. Runde der Super League über die Bühne gegangen. Fünf Spieler sorgten für Aufsehen – wähle hier deinen Favoriten!
Publiziert: vor 44 Minuten
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Edeljoker Winsley Boteli trifft auch von Anfang an.
Foto: keystone-sda.ch
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Andri BäggliRedaktor Sport

Bei den Thunern steckt der Ibiza-Kater noch in den Knochen. Der Sensationsmeister verliert am Sonntag gegen den Europacup-Aspiranten Sion mit 0:2. Bei den Wallisern hat sich vor allem ein Spieler besonders hervorgetan: Winsley Boteli. Von Blick gibts die Note 5.

Bei YB rückt mit Dominik Pech ein Spieler in die Startelf, der zuletzt nur Ergänzungsspieler war. Der 19-jährige Tscheche erzielt im 26. Spiel im YB-Dress sein Premierentor. Der Leihspieler gehört noch Slavia Prag, die Berner haben aber eine Kaufoption. Dank des Treffers erhöht sich die Chance, dass diese auch gezogen wird – von Blick gibts in dieser Runde die Note 5.

Auch im regnerischen Lugano geht FCSG-Captain Lukas Görtler als Leader voran. Der 31-Jährige grätscht und rackert im Mittelfeld wie gewohnt überragend. Bereitet den Ausgleich von Stevanovic vor und verwandelt den Penalty zum 2:1 souverän. Eine starke Vorstellung des Antreibers der Espen – Note 5.

FCZ-Goalie Silas Huber beweist auch im Derby seine Nervenstärke. Mit seinem Save beim Penalty gegen GC-Mittelfeldspieler Jonathan Asp Jensen hält er den Sieg der Zürcher fest. Die Bestnote gibt es aber trotzdem knapp nicht.

Winterthur lebt! Dank des 2:1-Sieges gegen Lausanne wahrt sich der FCW eine Chance auf die Barrage. Held des Samstagabends bei den Eulachstädtern ist Andrin Hunziker. Die Basel-Leihgabe trifft per Kopf zum vielumjubelten Siegtreffer. Von Blick gibts für seinen Einsatz die Note 5.

Jetzt liegt es an dir zu bestimmen, wer am meisten überzeugt hat. Stimme hier ab:

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Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
36
33
74
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
36
23
66
3
FC Lugano
FC Lugano
36
13
63
4
FC Sion
FC Sion
36
23
61
5
FC Basel
FC Basel
36
3
56
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
36
6
51
Champions League-Qualifikation
Conference League Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
36
6
47
2
Servette FC
Servette FC
36
4
47
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
36
-10
42
4
FC Zürich
FC Zürich
36
-20
38
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
36
-29
27
6
FC Winterthur
FC Winterthur
36
-52
23
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
FC Thun
FC Winterthur
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Servette FC
Servette FC
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      FC Sion
      FC Sion
      FC St. Gallen
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      FC Lausanne-Sport
      FC Lausanne-Sport
      FC Zürich
      FC Zürich
      FC Lugano
      FC Lugano
      FC Luzern
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      BSC Young Boys
      BSC Young Boys
      Servette FC
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