Bei den Thunern steckt der Ibiza-Kater noch in den Knochen. Der Sensationsmeister verliert am Sonntag gegen den Europacup-Aspiranten Sion mit 0:2. Bei den Wallisern hat sich vor allem ein Spieler besonders hervorgetan: Winsley Boteli. Von Blick gibts die Note 5.
Bei YB rückt mit Dominik Pech ein Spieler in die Startelf, der zuletzt nur Ergänzungsspieler war. Der 19-jährige Tscheche erzielt im 26. Spiel im YB-Dress sein Premierentor. Der Leihspieler gehört noch Slavia Prag, die Berner haben aber eine Kaufoption. Dank des Treffers erhöht sich die Chance, dass diese auch gezogen wird – von Blick gibts in dieser Runde die Note 5.
Auch im regnerischen Lugano geht FCSG-Captain Lukas Görtler als Leader voran. Der 31-Jährige grätscht und rackert im Mittelfeld wie gewohnt überragend. Bereitet den Ausgleich von Stevanovic vor und verwandelt den Penalty zum 2:1 souverän. Eine starke Vorstellung des Antreibers der Espen – Note 5.
FCZ-Goalie Silas Huber beweist auch im Derby seine Nervenstärke. Mit seinem Save beim Penalty gegen GC-Mittelfeldspieler Jonathan Asp Jensen hält er den Sieg der Zürcher fest. Die Bestnote gibt es aber trotzdem knapp nicht.
Winterthur lebt! Dank des 2:1-Sieges gegen Lausanne wahrt sich der FCW eine Chance auf die Barrage. Held des Samstagabends bei den Eulachstädtern ist Andrin Hunziker. Die Basel-Leihgabe trifft per Kopf zum vielumjubelten Siegtreffer. Von Blick gibts für seinen Einsatz die Note 5.
Jetzt liegt es an dir zu bestimmen, wer am meisten überzeugt hat. Stimme hier ab:
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
36
33
74
2
FC St. Gallen
36
23
66
3
FC Lugano
36
13
63
4
FC Sion
36
23
61
5
FC Basel
36
3
56
6
BSC Young Boys
36
6
51
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
36
6
47
2
Servette FC
36
4
47
3
FC Lausanne-Sport
36
-10
42
4
FC Zürich
36
-20
38
5
Grasshopper Club Zürich
36
-29
27
6
FC Winterthur
36
-52
23