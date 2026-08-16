Im Testspiel gegen Barcelona sitzt Xherdan Shaqiri (34) mit Rückenproblemen 90 Minuten auf der Bank. Dafür kommen gleich sieben Basler zum zweiten Einsatz innerhalb von zwei Tagen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FC Basel verliert 2:5 im Testspiel gegen Barcelona im Joggeli

Xherdan Shaqiri pausiert wegen Rückenschmerzen, sieben Spieler mit Doppeleinsatz

Becir Omeragic startet in beiden Spielen, 7 FCB-Spieler doppelt im Einsatz

Lucas Werder Reporter Fussball

Ausgerechnet der grösste Name im Kader des FC Basel bleibt im Testspiel gegen Barcelona (2:5) ohne Einsatz. Nachdem er am Tag zuvor im Cup gegen Courtételle immerhin eine halbe Stunde auf dem Platz gestanden ist, sitzt Xherdan Shaqiri (34) im Joggeli 90 Minuten auf der Bank. Erst nach Abpfiff dreht der FCB-Captain in Turnschuhen gemeinsam mit seinen Teamkollegen eine Runde durchs Stadion. «Er hat Rückenschmerzen und wir wollten nichts riskieren. Das war mit ihm abgesprochen», erklärt Stephan Lichtsteiner (42) danach.

Statt auf seinen Routinier muss der FCB-Trainer darum auf mehrere Basler Nachwuchsspieler wie Jean Doucoure (17), Noah Kakor (16) oder Renato (18) setzen. Lichtsteiners Bilanz? «Ich habe ein paar sehr interessante Sachen gesehen. Darunter auch ein paar junge Spieler, die gezeigt haben, dass wir auf dem Campus richtig arbeiten.»

Im Vorfeld der Cup-Partie gegen Courtételle habe er noch den Mahnfinger heben müssen, um sicherzugehen, dass seine Mannschaft den 1.-Liga-Klub auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehme. Gegen Barcelona sei das selbstredend nicht nötig gewesen. «Gegen einen solchen Gegner vor einer solchen Kulisse musst du niemanden motivieren. Das macht die Arbeit des Trainers einfacher», so Lichtsteiner.

1:46 Grösster Star nur auf der Bank: Darum durfte Shaqiri gegen Barça nicht ran

Sieben FCB-Spieler mit Doppeleinsatz

Trotz des Klassenunterschiedes, der sich am Ende auch im Resultat widerspiegelt, ist Albian Ajeti (29) zufrieden mit dem Auftritt des FCB. «Wir mussten viel verteidigen, aber wir haben gut dagegengehalten», findet der Stürmer, der gegen Barcelona die Captainbinde tragen durfte.

Doch wie viel bringt das in den Spielplan gequetschte Testspiel dem FCB am Ende wirklich? «Für viele ist es etwas Spezielles, einmal auf so einem Level zu spielen und gegen einen solchen Gegner Erfahrungen sammeln zu können», glaubt Ajeti.

Nach zwei Spielen an einem Wochenende wird der Fokus in den kommenden Tagen aber vor allem auf der Erholung liegen. Schliesslich sind es trotz aller Bemühungen von Lichtsteiner doch sieben Basler, die in beiden Partien auf dem Feld stehen. Mit Becir Omeragic steht einer davon sogar zweimal in der Startelf.