Beginnt ein 16-Jähriger gegen Barcelona?

Trotz des klaren 6:1-Siegs in der ersten Cuprunde gegen Courtételle hat sich Stephan Lichtsteiner auf der Rückfahrt aus dem Jura nicht zurücklehnen können. «Ich habe mich bewusst noch nicht gross auf das Barcelona-Spiel fokussiert», erklärte der FCB-Coach am Samstagabend. Rund 22 Stunden sind ihm zwischen Abpfiff in Courtételle und Anpfiff im Joggeli geblieben, um eine zweite Mannschaft zusammenzustellen. «Wir wollen ein Team auf den Platz bringen, das dagegenhalten kann», so Lichtsteiner.



Doch wie genau sieht diese aus? Spieler wie Xherdan Shaqiri oder Philip Otele, die im Cup nur zu einem Kurzeinsatz gekommen sind, könnten gegen Barcelona in der Startelf stehen. Das gilt auch für Metinho, der 90 Minuten auf der Bank Platz nehmen musste. Andere, die gegen Courtételle durchgespielt haben, werden das Testspiel-Highlight mit grosser Sicherheit verpassen. Dafür will Lichtsteiner sein Kader mit mehreren Spielern aus der U21 auffüllen. Weil mit Flavius Daniliuc, Akpe Victory und Becir Omeragic im Cup drei von vier Innenverteidigern in der Startelf standen, könnte gegen Barcelona Noah Kakor gemeinsam mit Nicolas Vouilloz das Abwehr-Duo bilden. Der 16-Jährige trainiert seit dieser Saison regelmässig mit den Profis.



Doch besteht dadurch nicht die Gefahr, dass der FCB vom spanischen Meister eine Klatsche kassiert? «Diese Gefahr besteht immer. Das ist eine der besten Mannschaften der Welt ist», so der Basler Trainer. Für ihn ist aber klar, dass er aufgrund des happigen Super-League-Spielplans mit dem FCZ, YB, Sion und Lugano als kommende Gegner keinerlei Risiko eingehen. will «Ich will da nicht in dumme Verletzungen reinlaufen», hält Lichtsteiner fest.