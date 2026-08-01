Am Mittwoch hat sich Lugano souverän in die nächste Runde der Conference League gespielt. Nur wenige Tage später geht es gegen Angstgegner GC in der Liga weiter. Dazu könnte es zu einer drastischen Massnahme in der Verteidigung kommen – hier kommt das Inside.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lugano trifft nach Sieg gegen Dukagjini nächste Woche auf NSI Runavik

Seit 2022 nur ein Sieg für Lugano gegen GC im Letzigrund

Muss LUkas Mai auf der Bank Platz nehmen?

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Die News der Woche

Lugano hat die erste von drei Hürden auf dem Weg in die Ligaphase der Conference League souverän gemeistert. Der kosovarische Cupsieger Dukagjini erwies sich als zu harmlos. Lange deutete alles darauf hin, dass die Tessiner in der nächsten Qualifikationsrunde auf den FC Koper aus Slowenien treffen würden. Doch es kam anders: NSI Runavik von den Färöern machte im Rückspiel auswärts einen 0:2-Rückstand wett und setzte sich schliesslich im Penaltyschiessen durch. Für Lugano geht die Reise damit nächste Woche überraschend in den hohen Norden.

Die grosse Frage

Kann Lugano gegen die Hoppers endlich wieder einmal gewinnen? Die Bianconeri haben sich in den vergangenen Jahren in der Spitzengruppe der Super League etabliert. Im Letzigrund gegen GC sieht die Bilanz allerdings überraschend bescheiden aus. Seit 2022 gelang Lugano dort nur ein einziger Sieg – am 13. April 2024. Daneben stehen vier Niederlagen und zwei Unentschieden zu Buche.

Gesagt ist gesagt

«Sobald er den gewünschten Fitnessstand erreicht hat, wird er seine Chancen bekommen.» So erklärte Mattia Croci-Torti (44) vor einer Woche die Situation von Neuzugang Beckham Castro. In der Conference League durfte der 22-jährige Kolumbianer nun erstmals für Lugano auflaufen – allerdings erst, als die Partie bereits entschieden war. In der Super League wird man sich gemäss den Aussagen des Trainers wohl noch etwas gedulden müssen, bis der Spieler mit dem klangvollen Namen regelmässig zum Einsatz kommt.

Die Blick-Prognose

Gegen Dukagjini ist alles nach Plan verlaufen. Alle Spieler haben überzeugt – bis auf Lukas Mai. Nach seinem starken Auftritt gegen Vaduz mit Tor und Assist unterliefen ihm im Kosovo einige Fehler, die auch wegen des Unvermögens des Gegners nicht mit Toren bestraft wurden. Gut möglich also, dass Croci-Torti seinen deutschen Innenverteidiger in Zürich auf der Bank lässt.

Mögliche Aufstellung

Von Ballmoos; Papadopoulos, Bichsel, Carbone; Zanotti, Bislimi, Grgic, Alioski; Dos Santos, Steffen; Behrens.

Wer fehlt?

Marques, Cassano (beide verletzt).

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach der 1. Runde

Mai 5,0 Papadopoulos 5,0 Grgic 4,0

Hier gehts zur Übersicht aller Lugano-Noten.

Der Schiedsrichter

Der Schiedsrichter für das Spiel ist noch nicht angesetzt.

Der Gegner

GC hat vergangenes Wochenende gegen Lausanne den ersten Punkt geholt. Trotzdem kehrt bei den Zürchern noch lange nicht Ruhe ein – derzeit kämpfen die Goalies um die Rolle der Nummer 1 – hier gibts das GC-Inside.

2 Runde

Sa., FCZ – Servette, 18 Uhr

Sa., Basel – Lausanne, 18 Uhr

Sa., Thun – YB, 20.30 Uhr

So., Vaduz – St. Gallen, 14 Uhr

So., GC – Lugano, 16.30 Uhr

So., Sion – Luzern, 16.30 Uhr