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Lugano-Noten gegen Vaduz
Tessiner Defensive macht, was der Sturm nicht hinkriegt

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten des 2:1-Siegs von Lugano gegen Vaduz.
Publiziert: vor 20 Minuten
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Lugano gelingt die Premiere in der neuen AIL Arena.
Foto: Marusca Rezzonico/freshfocus
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Christian FinkbeinerStv. Fussballchef

Trotz des 2:1-Sieges, 22 Torschüssen und drei Alumniumtreffern sorgt bei der offiziellen Eröffnung der AIL Arena nicht die Lugano-Offensive für die Musik. Renato Steffen zeigt immerhin punktuell seine Klasse, so auch beim Corner, der zum 2:0 führt. Elias Pihlström ist zwar bemüht, dem Schweden fehlt aber etwas die Durchschlagskraft. Und sogar ungenügend ist der Algerier Ahmed Kendouci, der schwächste Akteuer auf dem Platz.

So muss es für einmal die Tessiner Defensive auch vorne richten. Lukas Mai ist mit einem Tor und einem Assist der Matchwinner, weshalb man für einmal auch über den einen oder anderen Fehler des Deutschen in der Defensive hinwegschauen kann. Auch Papadopoulos trifft – und erhält deswegen ebenfalls die Note 5.

Hinweis: Steffen bis 59., Kendouci bis 60., Cimignani bis 70., Philström bis 70., Alioski bis 93. – Moncada ab 59., Dos Santos ab 60., Zanotti ab 70. (zu kurz für eine Bewertung), Behrens ab 70. (zu kurz für eine Bewertung), Carbone ab 93. (zu kurz für eine Bewertung).

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
1
2
3
2
FC Thun
FC Thun
1
2
3
3
FC Lugano
FC Lugano
1
1
3
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
1
1
3
5
FC Basel
FC Basel
1
1
3
6
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
1
0
1
6
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
1
0
1
8
FC Vaduz
FC Vaduz
1
-1
0
8
FC Zürich
FC Zürich
1
-1
0
10
Servette FC
Servette FC
1
-1
0
11
FC Sion
FC Sion
1
-2
0
12
FC Luzern
FC Luzern
1
-2
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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