Alain Kunz Reporter Fussball

Die Indizien am Sonntag waren klar. Auch wie rund um den Krisen-Gipfel gegen Basel Mitglieder der sportlichen YB-Führung mit Teilen des Staffs und Führungsspielern sprachen, das hatte etwas von der «Inquisition» aus dem Jahr 2015, als man nach dem 0:4 von YB in der Champions League-Qualifikation in Monaco ähnlich verfuhr – und anderntags Trainer Uli Forte in die Wüste schickte.

Einzig: Damals fielen die Voten mehrheitlich zuungunsten des Trainers aus.

Diesmal nicht. Und es wurde viel geredet gestern und heute Morgen. Auch mit dem Coach. Derweil die Spieler ihren freien Tag «geniessen», wird an der Berner Papiermühlestrasse 71 geredet und geredet.

Am Ende gibt man Trainer Patrick Rahmen wohl nochmals eine Chance, das Team aus der Krise zu holen. Offenbar konnte er glaubhaft machen, dass ihm das gelingt. Und es gibt tatsächlich gute Gründe, warum die Berner Bosse die zentralen Problemzonen nicht nur beim Trainer verorten:

Viel Verletzungspech als Hauptgrund der Misere

Da ist das riesige Pech mit einer unglaublichen Verletzungsserie, die einfach nicht abreissen will. So verletzt sich Captain Loris Benito kurz nach seinem Comeback nach Kreuzbandriss erneut. Oder Facinet Conte, der als Ersatz für den abwanderungswilligen Meschack Elia geholt wird, reisst sich dasselbe im Training, weshalb man Elia nicht ziehen lässt. Ein Angebot aus Russland lehnt YB aus moralischen Gründen standhaft ab. Dafür hat man nun einen unzufriedenen Spieler im Kader, der kein Bein mehr vors andere bringt, lustlos wirkt und durch Disziplinlosigkeiten auffällt. Und als man endlich zum Schluss kommt, dass man mit der bestehenden Innenverteidigung nicht durch die Meisterschaft und Europa kommt, und mit Patric Pfeiffer einen arrivierten Mann holt, verletzt auch der sich bei seinem Debüt im Cup bei Zweitligist Printse-Nendaz. Diagnose: Oberschenkelverletzung. Ausfalldauer: sechs Wochen. Das war vor … sechs Wochen. Doch Pfeiffer verletzt sich erneut. Diesmal am Aussenband, weshalb die Vorrunde für ihn gelaufen sein dürfte. Dazu kommt die langwierige Verletzung von Saidy Janko, der diese Saison noch keine Minute hat spielen können.

Die Transfers zünden nicht

Die auf diese Saison hin getätigten Transfers aus der französischen Ligue 2 haben die Erwartungen nicht erfüllt. Weder Alan Virginius, noch Abdu Conté oder Tanguy Zoukrou haben echt eingeschlagen. Zoukrou ist zumindest auf dem Weg, ein valabler Super-League-Innenverteidiger zu werden. Ebenso der von Xamax geholte Zachary Athekame. Aber gross Zeit dafür, Jugend forschen zu lassen, hat man nicht. Da ist man in der Scouting- und Rekrutierungsabteilung also durchaus auch selbstkritisch geworden, zumal der Trainer von YB bei den Transfers kein überragendes Mitspracherecht hat. Und vielleicht war es doch ein Fehler, nicht eine das Spielfeld dominierende Nummer sechs geholt zu haben. Rahmen hätte sich nicht dagegen gewehrt. Sandro Lauper und Cheikh Niasse sind diese Saison maximal Mittelmass und fallen durch Disziplinlosigkeiten (Lauper) und neben (Niasse) dem Feld auf.

Die Krux mit der Vanetta-Rolle

Mit Ex-Verteidiger und Ex-Interimscoach Matteo Vanetta holte man einen dritten Assistenten, um die Defensive mit gezielten Trainings zu verbessern. Aber auch, weil von den Assistenten Zoltan Kadar und Enrico Schirinzi zu wenig Impulse gekommen sein sollen. Vanetta ist da ein ganz anderer, forscher Typ. Und er spricht perfekt Französisch, weshalb die frankophone Fraktion – und das ist immerhin die Hälfte der Spieler, welche regelmässig zum Einsatz kommen – Vanetta als erste Anlaufstelle auswählte.

Nächste Sitzung am Montagabend

Unter dem Strich sprach zu wenig dafür, Rahmen nicht nochmals eine Chance zu geben. Zwar kann die Stimmung noch immer zu Ungunsten des Coaches kippen – ein weiteres Gespräch ist für Montagabend geplant. Wahrscheinlich ist eine Absetzung aber nicht. Und wenn, würde das ohnehin erst am Dienstag vor dem Training kommuniziert werden, weil die Spieler heute frei haben. Stand jetzt aber wird Rahmen der Mann sein, der dieses Training leitet.

