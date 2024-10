Krise total bei YB! In der Meisterschaft ist man historisch schlecht. In der Champions League startet man mit zwei Klatschen. Ober-Sportchef Christoph Spycher gesteht Fehler ein. Nur einem Thema weicht er notorisch aus: die Zukunft von Trainer Patrick Rahmen.

Blick: Christoph Spycher, wo waren ihre Gedanken am Tag nach dem peinlichen 0:5 in Barcelona?

Christoph Spycher: Wir mussten uns mit einem Gegner messen, der auf einem anderen Level spielt als wir, der uns in allen Belangen klar überlegen war. An diesem Tag kamen diese Unterschiede stark zum Tragen. So war es eine klare Angelegenheit, wie wir sie in der Champions League auch schon erlebt haben: In Turin gegen Juventus waren wir chancenlos. Auch in Manchester gegen City.

Nach dem 0:3 zu Hause gegen Aston Villa und im Nachgang des Barça-Spiels tauchte vielerorts die Frage auf, was dieses YB in der Champions League verloren habe.

Wir haben uns die Teilnahme mit zwei sehr guten Spielen gegen Galatasaray Istanbul verdient. Das war nicht irgendeine Mannschaft, sondern eine, die sonst jedes Jahr Champions League spielt. Diese haben wir verdient eliminiert. So ein Spiel wie in Barcelona kann es geben, wenn der Gegner einen sehr guten Tag hat und wir einen nicht so guten. Dann wird die Differenz gross. Eine Chance zu Punkten zu kommen hat man nur mit einem eigenen nahezu perfekten Spiel.