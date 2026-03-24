Blick Sportdesk
Das Verdikt der Blick-Leserinnen und -Lesern ist klar: Matteo Di Giusto (25) ist der Spieler der 31. Super-League-Runde. Der Mittelfeldakteur des FC Luzern befindet sich derzeit in beneidenswerter Form: Beim 4:0-Sieg gegen Lausanne glänzt er zum dritten Mal in Folge als Torschütze, dazu kommt ein Assist.
Sein Vorsprung im Blick-Voting ist gross. Mehr als die Hälfte der rund 1100 abgegebenen Stimmen fallen auf den 25-Jährigen. Damit lässt er sogar einen Doppel-Torschützen dieser Runde deutlich hinter sich: Servettes Junior Kadile liegt mit einem Stimmenanteil von 15 Prozent noch hinter FCZ-Spieler Valon Berisha (18 Prozent) auf Rang 3.
Das Voting wurde am Montagmorgen (9 Uhr) lanciert und am Dienstagmorgen (10 Uhr) ausgewertet.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
31
37
71
2
FC St. Gallen
31
23
56
3
FC Basel
31
8
52
4
FC Lugano
31
10
51
5
FC Sion
31
9
46
6
BSC Young Boys
31
5
46
7
FC Luzern
31
6
39
8
Servette FC
31
-3
36
9
FC Lausanne-Sport
31
-8
36
10
FC Zürich
31
-16
34
11
Grasshopper Club Zürich
31
-23
24
12
FC Winterthur
31
-48
19
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde