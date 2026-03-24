Mit zwei Torbeteiligungen hat Matteo Di Giusto entscheidenden Anteil am 4:0-Heimsieg seiner Luzerner gegen Lausanne. Für diese Leistung wird er im Blick-Voting deutlich zum Spieler der Runde gewählt.

Blick Sportdesk

Das Verdikt der Blick-Leserinnen und -Lesern ist klar: Matteo Di Giusto (25) ist der Spieler der 31. Super-League-Runde. Der Mittelfeldakteur des FC Luzern befindet sich derzeit in beneidenswerter Form: Beim 4:0-Sieg gegen Lausanne glänzt er zum dritten Mal in Folge als Torschütze, dazu kommt ein Assist.

Sein Vorsprung im Blick-Voting ist gross. Mehr als die Hälfte der rund 1100 abgegebenen Stimmen fallen auf den 25-Jährigen. Damit lässt er sogar einen Doppel-Torschützen dieser Runde deutlich hinter sich: Servettes Junior Kadile liegt mit einem Stimmenanteil von 15 Prozent noch hinter FCZ-Spieler Valon Berisha (18 Prozent) auf Rang 3.

Das Voting wurde am Montagmorgen (9 Uhr) lanciert und am Dienstagmorgen (10 Uhr) ausgewertet.