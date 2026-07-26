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Hunziker nach 1. FCSG-Tor
«Gegen den FCZ zu treffen, ist immer speziell»

Nach einem Dreifachwechsel dreht der FCSG auf und schafft gegen den FCZ die Wende. Trotz Europacup-Strapazen holt der Cupsieger den Startsieg. Im Interview sprechen Tom Gaal und Siegtorschütze Andrin Hunziker über den Sieg.
Publiziert: 19:32 Uhr
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Stefan KreisReporter Fussball
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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
1
2
3
2
FC Thun
FC Thun
1
2
3
3
FC Lugano
FC Lugano
1
1
3
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
1
1
3
5
FC Basel
FC Basel
1
1
3
6
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
1
0
1
6
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
1
0
1
8
FC Vaduz
FC Vaduz
1
-1
0
8
FC Zürich
FC Zürich
1
-1
0
10
Servette FC
Servette FC
1
-1
0
11
FC Sion
FC Sion
1
-2
0
12
FC Luzern
FC Luzern
1
-2
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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FC St. Gallen
FC St. Gallen
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