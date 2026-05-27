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Brack Super League
Super League: Hüppi gibt Zukunftsentscheidung bekannt
Hüppi gibt Entscheidung bekannt
«Mache mich hier sicher nicht vom Acker»
FCSG-Präsident Matthias Hüppi gibt an einer Pressekonferenz bekannt, dass er weiterhin Präsident des FCSG bleibt.
Publiziert: vor 17 Minuten
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