DE
FR
Abonnieren

Band löst Versprechen ein
Cup-Helden singen mit Hecht am OASG

Grosser Auftritt der FCSG-Cup-Helden am Open Air St. Gallen! Die Spieler singen mit der Band Hecht die Fan-Version des Mega-Hits «Mon Amour». Die Band löst damit ein Versprechen ein.
Publiziert: 09:56 Uhr
Kommentieren
Alles zum FC St. Gallen
In diesem Artikel erwähnt
FC St. Gallen
FC St. Gallen
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen