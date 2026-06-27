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FCSG-Spieler singen mit Hecht am Openair St. Gallen
Band löst Versprechen ein
Cup-Helden singen mit Hecht am OASG
Grosser Auftritt der FCSG-Cup-Helden am Open Air St. Gallen! Die Spieler singen mit der Band Hecht die Fan-Version des Mega-Hits «Mon Amour». Die Band löst damit ein Versprechen ein.
Publiziert: 09:56 Uhr
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Gianfadri Conrad
Video-Redaktor Sport
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