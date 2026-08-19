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Hoppers feiern Geburtstag
Einstiger GC-Publikumsliebling kommt zu Besuch

Offensivspieler Richard Nuñez verzückte einst das Zürcher Publikum und wurde mit GC Meister. Danach hat er Zürich den Rücken gekehrt – bis jetzt: Der Uruguayer ist für die Feierlichkeiten zum 140. Geburtstag der Grasshoppers angekündigt.
Publiziert: 13:44 Uhr
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Anlässlich des 140. Geburtstags der Grasshoppers kehrt Richard Nuñez nach Zürich zurück.
Foto: Blicksport
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Wenn GC am 2. September im Letzigrund zum Heimspiel gegen den FC St. Gallen antritt, ist auch eine der grossen Figuren der Vereinsgeschichte vor Ort: Richard Nuñez (50) wird vor der Partie offiziell auf dem Spielfeld begrüsst, wie die Zürcher am Mittwoch bekannt geben. Dazu sind weitere Auftritte und eine Autogrammstunde geplant.

Laut eigenen Angaben wird es Nuñez' erster Abstecher nach Zürich sein, seit er im Januar 2005 nach knapp vier Jahren beim Rekordmeister zu Atlético Madrid gewechselt ist. Die Rückkehr dürfte mit guten Erinnerungen verknüpft sein: In 154 Spielen für GC erzielte der Uruguayer einst 105 Tore und wurde zweimal Torschützenkönig der Schweizer Top-Liga. 2003 war er Teil der bislang letzten GC-Meistermannschaft.

Nuñez ist damit der zweite Gast einer Aktion während der Jubiläumssaison rund um den 140. Geburtstag der Grasshoppers, in der vor jedem Heimspiel eine Vereinslegende begrüsst werden soll. Den Auftakt machte vor der Partie gegen Lugano (1:4) am 2. August Hakan Yakin (49).

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