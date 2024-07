Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/13 Das neue Heim-Trikot des FCB kommt im Flammenmuster und klassischen Farben daher.

Mit Spannung erwarteten die Fans des FC Basels die Vorstellung der neuen Trikots für die kommende Super League Saison. Glücklich scheinen mit dem neuen Flammen-Design aber nur die wenigsten.

«Ein frühzeitiges Kostüm für die nächste Fasnacht», «In der Kita entworfen», oder «Auf Wish bestellt» sind nur ein paar Beispiele für die wenig schmeichelhaften Kommentare, die auf Social Media zirkulieren. Viele fühlen sich durch das Trikot an Designs der «Monster» Energydrinks oder der Spielzeugautos «Hot Wheels» erinnert.

Dem ehemaligen FCB-Spieler Erni Maissen (66) gefällt die diesjährige Variante aber wieder besser, «weil wieder mehr Rot und Blau zu sehen» sei als noch in der Vorsaison: «Beim alten Trikot war mir das Schwarz zu dominant. Darum kann ich mit dem Neuen ganz gut leben. Trotzdem hätte ich mir mal wieder etwas mit Streifen gewünscht – etwas Retromässiges. Das Auswärtstrikot finde ich dagegen sehr gewöhnungsbedürftig. Mit Macron als Ausrüster wird mir da zu viel ausprobiert.»

FCB on Fire – oder ist da schon der Lack ab?

Massimo Ceccaroni (55), eine andere FCB-Legende, siehts genau andersrum: «Beim Heim-Dress frage ich mich: FCB on Fire – oder ist da schon der Lack ab? Das Auswärtsdress finde ich schöner. Es erinnert mich stark an Juventus Turin und geht eher in die klassische Richtung. Den Rundkragen und die Ärmel finde ich sehr toll.»

Während einige noch immer auf einen schlechten «Scherz» hoffen, witzeln andere in den sozialen Netzwerken, dass das Trikot eher zu einer Grümpel-, Eishockey- oder Dart-Mannschaft passe. Und dann gibts da noch Vergleiche, wie jener mit den Trikots der japanischen Nationalmannschaft von 1996 und 1998.

Deutscher Rapper rührt die Werbetrommel

Inmitten einer Flut von negativen Kommentaren findet man kaum positive Stimmen. Ein Zürcher meint (ziemlich sicher ironisch): «Das ist so modisch, echt eines der geilsten Trikots, welches ich seit langem gesehen habe! Das muss ich mir als FCZ-Fan sogar eingestehen», schreibt ein Nutzer. Ein Basler kommentiert: «Auf den ersten Blick macht mich das neue Leibchen wütend, auf den zweiten muss ich es nochmals genauer betrachten und auf den dritten fasziniert es mich sogar.»

Egal obs gefällt oder nicht: Die Basler erregen mit dem neuen Design viel Aufmerksamkeit. Dank dem Deutsch-Rapper Haftbefehl geht das Trikot sogar viral. Denn dieser teilt das Video der Präsentation, das mit seinem Song «Ich rolle mit meim Besten» hinterlegt ist, wünscht dem FCB viel Glück. Immerhin 883'000 Follower zählt der Rapper auf Instagram – beste Werbung also für den FCB.

Erstmals im neuen Trikot werden die Basler am Sonntag, 21. Juli auflaufen. Zum Saisonstart tritt der FCB auswärts gegen Lausanne an.