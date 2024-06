Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 Will offenbar die ganze Schweiz haben: Das Heimtrikot der Fussball-Nati.

Nicola Imfeld Teamlead Wirtschaft-Desk

Die Fussball-Euphorie in der Schweiz kennt keine Grenzen. Wenn man die Verkaufszahlen der Händler zum Massstab nimmt, fegen wir die Italiener im EM-Achtelfinal am Samstag im Berliner Olympiastadion (18 Uhr) locker weg. «Im laufenden Monat haben wir so viele Fussballtrikots verkauft wie noch nie. Und im laufenden Jahr zählen wir zudem bereits mehr Verkäufe als in den gesamten Jahren 2022 und 2021», teilt Digitec Galaxus gegenüber Blick mit.

Damit gemeint ist vor allem das Schweizer Nati-Shirt. Wie an jedem Turnier ist das Heimtrikot der Kassenschlager. Anders aber als in den Vorjahren verkauft sich auch das kontrovers diskutierte Auswärtstrikot in weiss-blau besser als üblich, wie mehrere Händler gegenüber Blick bestätigen.

Nati-Shirts vielerorts ausverkauft

«Noch nie zuvor wurden bei Ochsner Sport während einer Endrunde (EM oder WM) so viele Fanartikel verkauft, insbesondere die Trikots der Schweizer Nationalmannschaft brechen alle Rekorde», heisst es beim offiziellen Nati-Partner auf Anfrage. Ochsner Sport glaubt, dass mit Deutschland als Gastgeber die Nähe der Europameisterschaft das Ereignis greifbarer macht als bei vorherigen Fussball-Grossereignissen. «Zusätzlich tragen die herausragenden Leistungen unseres Nationalteams massgeblich zur hohen Nachfrage bei.»

Bitter für Schweizer Fans, die noch zugewartet haben: Die Nati-Shirts sind mittlerweile vielerorts ausverkauft. «Wir können leider in einigen unserer Stores und im Online-Shop nicht mehr alle Grössen anbieten», so Ochsner Sport.

Ähnliches Problem bei natitrikot.ch. Alessandro Barnetta (43), Bruder des ehemaligen Nati-Spielers Tranquillo (39), ist Gründer des Onlineshops und verkauft seit der WM 2014 die Leibchen des Schweizer Nationalteams. «Wir sind bei den grossen Grössen für Erwachsene schon länger ausverkauft. Und auch bei den Auswärtstrikots für Erwachsene sind wir bei vielen Grössen ausverkauft.» Doch Barnetta verspricht: «Wir kaufen derzeit zum Teil aus dem Ausland Trikots ein, damit wir die Schweizer Fans wieder beliefern können.»

Der Nachschub dürfte nach dem EM-Achtelfinal eintreffen – hoffentlich pünktlich auf den EM-Viertelfinal, den die Nati mit einem Sieg gegen Italien erreichen könnte. Übrigens: Bei Ochsner Sport landet das Trikot der Italiener auf Platz 3 der meistverkauften EM-Leibchen – hinter der Schweiz und Deutschland.