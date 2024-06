Am Samstag steigt die grosse Achtelfinal-Party. Die Schweiz spielt in Berlin gegen Italien. Warum es sich auch ohne Matchticket lohnt, ans Fussballfest zu reisen und wie du dorthin kommst.

Robin Wegmüller Praktikant Wirtschaft

Selten könnte ein spontaner Städte-Trip so legendär werden, wie dieses Wochenende. Die Schweizer Nati macht bisher an der Euro im Nachbarland so richtig Bock. Kein Wunder schwappt die Begeisterung auf die Fussballfans über – ob vor Ort in Deutschland, zu Hause vor dem Fernseher oder beim Public Viewing.

Die Bilder auf den TV-Screens und Social Media der roten Fanmassen bringen wohl einige Gedanken à la «hätte ich nur auch Tickets gekriegt» hervor. Doch auch ohne Eintritt ins Stadion kannst du schon sehr bald ein Teil davon sein. Unter anderem auch diesen Samstag, wenn die Schweiz im Achtelfinal gegen Italien spielt.

Fanzone und Fanmarsch ziehen an

Die Fussball-Party findet nicht nur im Berliner Olympiastadion statt. In der Fanzone vor dem Brandenburgertor – mit Platz für bis zu 35'000 Personen – ist grossartige Stimmung garantiert. Beim Schweizer Fanmarsch vor dem Spiel sowieso. Für Fussballfans gibt es also genügend Gründe, spontan in die deutsche Hauptstadt zu reisen.

Und diese Gründe schlagen an. Ein Flug-Reiseangebot von Travelclub nach Berlin inklusive Übernachtungen war nach wenigen Tagen ausverkauft. «Die Nachfrage war riesig», bestätigt der Sportreiseveranstalter gegenüber Blick. Tickets fürs Spiel sind im 1300-Franken-Paket nicht einmal enthalten.

Die gute Nachricht: Travelclub bietet zusätzlich ein Busreise-Päckli inklusive Tickets an. Noch sind wenige Plätze verfügbar. Kostenpunkt: 1200 Franken. Schnell wird aber klar, dass ein EM-Trip dieses Wochenende etwas grössere Hürden birgt.

Direkter Flug ist viermal teurer

Der Weg wäre an und für sich kein Problem. Berlin liegt nur eine Flugzeit von 1 Stunde und 25 Minuten von Zürich entfernt. Dumm nur, dass fast keine Flüge mehr verfügbar sind. Bei der Swiss kostet ein direkter Hinflug am Freitag und ein Rückflug mit einem Zwischenstopp in Frankfurt am Sonntag über 1100 Franken!

Immerhin: Steigen Fussballfans auch auf dem Hinflug einmal um, findet man Angebot bei Booking.com und Skyscanner.ch für 400 bis 600 Franken. Die komplette Reisedauer für einen Weg beträgt dabei um die 4 Stunden, also noch akzeptabel. Reisende nach Berlin bezahlen normalerweise für einen direkten Hin- und Rückflug um die 250 Franken.

Der Bus eignet sich nicht

Eine Alternative bietet die Anreise mit dem Zug. Bei der SBB bezahlt man gut 140 Franken für ein Billett ab Zürich – Fahrzeit 8,5 Stunden. Ab Basel geht das Ganze etwas rassiger, gut 7 Stunden dauert die Fahrt bis zum Berliner Hauptbahnhof.

Eine Anfahrt mit dem öffentlichen Bus lohnt sich für ein 90-minütiges Fussballspiel kaum. Die Preise sind zwar verhältnismässig billig – eine Fahrt kostet bei Flixbus gut 70 Franken –, wohl niemand möchte aber innerhalb von einem Wochenende 24 Stunden in einem Car sitzen. Mit dem Auto benötigt man ab Zürich gut 9 Stunden für einen Weg.

Daumendrücken ist angesagt

Wer es einmal in die Hauptstadt geschafft hat, hat das Teuerste hinter sich gebracht. Im Zentrum von Berlin sind noch viele bezahlbare Unterkünfte verfügbar. Auf Booking.com kosten die Zimmer heruntergebrochen 60 bis 70 Franken pro Person pro Nacht.

Kurzentschlossene müssen für einen Städte-Trip nach Berlin also tief ins Portemonnaie greifen. Ein unvergessliches Wochenende ist dafür vorprogrammiert, bei einem Sieg der Schweizer Nati noch mehr.