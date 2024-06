Alle Public Viewings in der grossen Kantonsübersicht

Die EM 2024 ist in vollem Gange! Die Schweiz fiebert mit der Nati mit – viele tun dies an einem öffentlichen Ort im Rahmen eines Public Viewing. Blick liefert die Übersicht, wo du die Spiele in deiner Nähe verfolgen kannst.

Das Wetter spielt bislang noch nicht richtig mit. Damit du weisst, ob der Veranstaltungsort deiner Wahl überdacht ist, haben wir bei allen gedeckten Locations das ☂️ - Emoji eingefügt.

Hinweis: Einige Veranstalter verlangen einen Eintritt. In grösseren Locations zahlen Besucherinnen und Besucher 5 bis 15 Franken für ein Tagesticket. Teils lassen sich gegen einen Zuschlag auch Lounges mieten. Sind Spiele der Schweizer Nati inbegriffen, kann es einen Aufpreis geben. In der Winti-Arena beispielsweise zahlen Besucherinnen und Besucher für einen überdachten und bedienten Sitzplatz ohne Nati-Spiel 12 Franken. In Biergärten, Restaurants oder Bars ist der Fussball-Spass meist gratis.

Tickets und/oder Infos jeweils direkt auf den verlinkten Websites.

Aargau

☂️ Aeschbachhalle AHA: Aeschbachweg 8, 5000 Aarau, 062 822 82 21

Schlossbiergarten: Schlossplatz 3, 5000 Aarau (keine Reservationen für die EM)

☂️ Musigburg: Bahnhofstrasse 50, 4663 Aarburg

Biergarten Müller: Dynamostrasse 8, 5400 Baden, brauerei@meinbier.ch

Public Viewing Brugg: Eisi Parkhaus, Stapferstrasse 6, 5200 Brugg

☂️ Wyn's Pub Wynental: Mitteldorfstasse 11, 5722 Gränichen, 076 499 5722

Public Viewing für Menziken und Reinach: b_smart Hotel, Hauptstrasse 35, 5737 Menziken, 062 511 26 87, menziken@b-smarts.net

☂️ Aurea: Baslerstrasse 15, 4310 Rheinfelden, 079 654 50 34

☂️ Public Viewing Villmergen: Freiamt Arena, Bachstrasse 48, 5612 Villmergen



Fäze Bräu: Dohlenzelgstrasse 5, 5210 Windisch, 056 560 20 20

☂️ EMagazin 2024, Altes Feuerwehrmagazin, Hauptstrasse 18, 4315 Zuzgen

Appenzell (AI/AR)

☂️ EM im Pärkli: Pub Appenzell, Bankgasse 8, 9050 Appenzell

☂️ Stau Public Viewing: Stau Bar, Gaiserau 19, 9056 Gais

☂️ Euro-Treff Herisau: Amadeus Bar, Bahnhofstrasse 23, 9100 Herisau, 071 351 13 03

Basel-Land

☂️ Zic Zac: Baslerstrasse 355, 4123 Allschwil, 061 302 12 20

☂️ Public Viewing: Swiss Mega Park, Bächliackerstrasse 8, 4402 Frenkendorf

Open Air Public Viewing: Kinooris Bar, Kanonengasse 15, 4410 Liestal, 061 922 06 12

Kulturhotel Guggenheim: Wasserturmplatz 6, 4410 Liestal, 061 534 00 02

☂️ Birtel Fahrbar: Frankfurt-Strasse 21, 4142 Münchenstein, 061 331 82 57

Basel-Stadt

1777: Im Schmiedenhof 10, 4001 Basel, 061 261 77 77 (nur Spiele der Schweiz)

☂️ Markthalle: Steinentorberg 20, 4051 Basel, info@altemarkthalle.ch

☂️ Viertel Dach: Münchensteinerstrasse 81, 4052 Basel, 061 331 04 00

☂️ Volta Bräu: Voltastrasse 30, 4056 Basel, 061 690 91 29

☂️ Didi Offensiv: Erasmusplatz 12, 4057 Basel

☂️ Bar du Nord: Schwarzwaldallee 200, 4058 Basel, 061 683 13 13

☂️ Basso Public Viewing: Basso, Elsässerrheinweg 101, 4056 Basel, 061 511 88 77

☂️ Lora/Sandoase: Lora, Centralbahnstrasse 10, 4051 Basel, info@lorabasel.ch, 061 205 70 66

☂️ Saal 1: Steinenvorstadt 55, 4051 Basel

☂️ Brot & Spiele: Kaschemme, Lehenmattstrasse 357, 4052 Basel, kontakt@kaschemme.ch

Bern

Grosse Schanze Summer Beach: Parkterrasse, 3012 Bern, info@summerbeach.ch

EM Live: Sport- und Kulturlokal Schlawiner, Waldeggstrasse 38, 3097 Bern-Liebefeld

Public Viewing Guisanplatz: Café Bar Cecil, Guisanplatz, 2501 Biel, info@lececil.ch, 032 323 15 00

Outdoor Public Viewing: Joker‘s Pub & Sportsbar EM-Lounge: Bettenhausenstrasse 2, 3360 Herzogenbuchsee

☂️ Kursaal Interlaken: Strandbadstrasse 44, 3800 Interlaken, 033 827 61 00

☂️ Beach im Hof: Bären Langenthal, St. Urbanstrasse 1, 4900 Langenthal



☂️ Fernweh Public Viewing: Fernweh Badi Langnau, Schützenweg 253, 3550 Langnau

Seemätteli: Mühlerunsweg, 2560 Nidau, info@eventralivemarketing.ch (VIP-Zone überdacht)

Quartierbeiz 13: Länggasse 13, 3600 Thun, 033 222 61 22

☂️ Heimspiel Arena: Weststrasse 10, 3604 Thun, hello@arena-thun.ch

☂️ Kreuz: Allmendingenstrasse 6, 3608 Thun, 033 336 80 60

Freiburg

☂️ Woodball Arena: Le Buro, Rue de la Sionge 29, 1630 Bulle, 026 301 01 40

☂️ FC Châtel-St-Denis: Châtel-Saint-Denis, Rte du lac Lussy 180, 1618 Châtel-Saint-Denis

Fan Zone EstaFoot: Place Nova Friburgo, 1470 Estavayer-le-Lac

☂️ Fanzone Fribourg: Place du Fair-Play, Chemin St.-Léonard, 1700 Fribourg

☂️ Chez Claudy: «Chez Claudy» Guinguette balnéaire, Grand'Places, 1700 Fribourg

Genf

Fanzone Footarena Genève: Plaine de Plainpalais, Rue Rousseau 30, 1201 Genève, 022 939 13 30, info@nepsa.ch (☂️ in der VIP-Zone)

Graubünden

☂️ Calanda Arena: Theaterplatz, 7000 Chur, info@vier-a.ch

☂️ Rooftop Public Viewing: Blue Cinema, Sommeraustrasse 7, 7000 Chur, 044 448 20 35

☂️ Kulturpunkt: Planaterra 11, 7000 Chur (nur Schweiz- und KO-Spiele)

☂️ Aula Laax: Schulhaus Grava, Via Grava 43, 7031 Laax, 081 920 81 10, info@biblau.ch

Outdoor-EM-Lounge «Rockresort», Rocks Resort, 7032 Laax Murschetg, 081 927 97 97, reservation@rocksresort.com

☂️ Grand Hotel Des Bains: Kempinski St. Moritz, Via Mezdi 27, 7500 St. Moritz, 081 838 30 58, concierge.grandhoteldesbains@kempinski.com

☂️ EM 2024 Live: Karbid Halle, c/o Bühler AG, Compognastrasse 30, 7430 Thusis

Jura

☂️ Fanzone Jura: Patinoire de Delémont, Rue de la Jeunesse 10, 2500 Delémont, 032 422 93 83

La Plage: Rue Emile-Boéchat 71, 2800 Delémont, 079 425 42 33

Liechtenstein

☂️ EM-Meile Vaduz: Rathausplatz im Städtle, FL-9490 Vaduz, 00423 231 18 28, info@skunk.li

Luzern

Badi Baldegg: Seebadstrasse, 6283 Baldegg, 079 152 28 63

☂️ Hotel Schweizerhof: Schweizerhofquai 3, 6002 Luzern, 041 410 04 10

☂️ LUZ Seebistro: Schifflandungsbrücke, 6002 Luzern, 079 840 94 28

☂️ Crazy Cactus: Baselstrasse 24, 6003 Luzern, 041 240 86 98

Lido EM Public Viewing: Lidostrasse, 6006 Luzern, mail@minigolf-lido.ch

☂️ Anfield Pub: Seehofstrasse 7, 6004 Luzern, 041 410 46 36

☂️ Konzerthaus Schüür: Tribschenstrasse 1, 6005 Luzern, 041 368 10 30

Ufschötti: Ufschötti, 6005 Luzern

☂️ Le Chalet: Hellmühlestrasse 4, 6344 Meierskappel

☂️ Martignyplatz: Bahnhofstrasse, 6210 Sursee

Neuenburg

☂️ Fanzone Maladière: Lobby Bar, Rue de la Pierre-à-Mazel 10, 2000 Neuchâtel, 032 552 02 80

☂️ Fanzone du Mini: Quai Robert-Comtesse 4, 2000 Neuchâtel, 079 823 97 90

Nidwalden

☂️ EM-Zelt: Jlge-Bar, Mürgstrasse 9, 6370 Stans, 041 610 13 32, jlge-bar@bluewin.ch

Schaffhausen

☂️ Heini's EM-Garten: Mosergarten, Moserstrasse, 8200 Schaffhausen, info@sh-arena.ch

☂️ Blackout Lounge: Ebnatstrasse 149, 8207 Schaffhausen, 052 640 21 21, info@blackout-lounge.ch

Schwyz

Euro 2024 Public Viewing: Auslandschweizerplatz, Föhnhafen 1, 6440 Brunnen

☂️ Kult-EM: Kult-Turm, Franzosenstrasse 72, 6423 Seewen, 079 255 57 98, info@kult-turm.ch

Solothurn

☂️ Schützi Public Viewing: Vorplatz Schützi, Schützenmattweg 15, 4601 Olten, 062 212 75 54

☂️ Beach Style: Dornacherplatz, 4500 Solothurn, em2024@beachstyle.ch

☂️ Kulturraum im Uferbau und im Solheure: Solheure Bar Restaurant Lounge, Ritterquai 10, 4500 Solothurn, mail@solheure.ch, 032 637 03 03

St. Gallen

☂️ D'Gass: Metzgergasse, 9470 Buchs, 079 138 06 95

☂️ BBC Butterbarcafe: Bahnhofplatzstrasse, 9200 Gossau, 071 383 48 01

☂️ Treppenhaus: Kirchstrasse 3, 9400 Rorschach, 079 789 79 06

Affekt: Brühlgasse 21, 9000 St. Gallen

☂️ Garage Public Viewing: Hintere Poststrasse 2, 9000 St. Gallen

☂️ Waaghaus Arena: Waaghaus St.Gallen, Marktplatz am Bohl, 9000 St.Gallen, 071 801 97 97, info@waaghaus-arena.ch

Gare de Lion: Silostrasse 10, 9500 Wil

Tessin

Piazza Remo Rossi: Piazza Remo Rossi 1, 6600 Locarno

Public Viewing Lugano: Piazza Manzoni, Via Massimiliano Magatti 2, 6900 Lugano

Thurgau

☂️ Euro-Arbon: Schlosswiese, 9320 Arbon, info@euro-arbon.ch

☂️ Peggy's: Metzgerstrasse 1, 8500 Frauenfeld, 052 552 38 13

☂️ Dreiegg: Metzgerstrasse 4, 8500 Frauenfeld, 052 721 47 45

☂️ Bodensee-Arena: Seestrasse 11b, 8280 Kreuzlingen, 071 677 15 30

Uri

☂️ EM auf dem Brüsti: Alp Catrina Berggasthaus, Brüsti, 6468 Attinghausen, 041 871 06 38

☂️ EM 2024 Livestream: Der Gasthof, Klausenstrasse 220, 6463 Bürglen, 041 870 14 71, info@dergasthof.ch

Waadt

Fanzone Les Glariers: Avenue des Glariers, 1860 Aigle

☂️ Autonova Fanzone: Impasse des Cerisiers 27, 1585 Bellerive, info@autonovafanzone.ch, 079 205 72 21

Fanzone Lausanne: Place de la Navigation, 1006 Lausanne-Ouchy

☂️ Château d’Orbe: L’esplanade due Château Orbe, rue du Château, 1350 Orbe

Fanzone Vevey: Jardin du Rivage, Quai Maria-Belgia, 1800 Vevey (VIP-Zone ist überdacht)

Wallis

☂️ Public Viewing: Konsum Birgisch, Dorfplatz 15, 3903 Birgisch, 027 923 94 64, konsum.birgisch@gmail.com

Public Viewing Fiesch: Nellenboden beim Hôtel du Glacier, 3984 Fiesch

Fanzone Fully: Parc du Petit Pont, Rue de Prévent 7, 1926 Fully

☂️ Natischer Public Viewing: Bei der Bocciahalle, Belalpstrasse 24, 3904 Naters

EM Public Viewing: Altes Dorf Saas-Grund, Obere Dorfstrasse 2, 3906 Saas-Fee

Zug

☂️ Freiruum: Zählerweg 5, 6300 Zug

☂️ Public Viewing Choller-Areal: Chamerstrasse 173, 6302 Zug, 041 558 61 66, info@galvanik-zug.ch

Zürich

☂️ EM-Public Viewing im aff: Büelstrasse 15, 8910 Affoltern am Albis, 044 500 76 10, hello@visit-aff.ch

☂️ Sommergarten-Arena: Lindenhofstrasse, 8180 Bülach, info@sommergarten-arena.ch

☂️ Kantine: Solistrasse 3, 8180 Bülach, 044 545 86 99

☂️ Neo: Kirchplatz, 8953 Dietikon, 044 741 23 45

☂️ Public Viewing am Flughafen: Leons Loft, The Circle 21, Main Plaza, 8058 Flughafen Zürich, 043 816 20 80, mail@leonsloft.ch

☂️ Silo Bar: Kemptpark 2, 8310 Kemptthal, 052 347 11 65

Tit-Pit-Arena – Public Viewing Kloten: Stadtplatz Kloten, Kirchgasse 5G, 8302 Kloten

☂️ Freizeitanlage Sunnemetzg: Ludwig-Snell-Weg 1, 8700 Küsnacht, 044 922 00 82, sunnemetzg@frezi.ch

☂️ Chesselhuus: Tumbelenstrasse 6, 8330 Pfäffikon (nur Schweiz-Spiele)

☂️ Fanzone Limmattal: Stadtplatz Schlieren / Pischte 52, 8952 Schlieren, info@fanzone-limmattal.ch, 0764304301

☂️ Böllebar: Festzelt auf dem Parkplatz Zwischenbächen beim Zentrum Spitzacker, 8902 Urdorf

☂️ Generali EM Lounge: Zeughausareal, 8610 Uster, Tickets via Ticketino

☂️ Winti-Arena: Zeughausstrasse 67, 8400 Winterthur, info@winti-arena.ch

☂️ Fussballschuppen: GZ Bahnhof Töss, Stationsstrasse 22, 8406 Winterthur, goalie@fussballkultur.ch

☂️ Sommerbar Win4: Grüzefeldstrasse 32, 8400 Winterthur, 052 234 40 40, info@win-4.ch

Turmareal Pop-Up: Theaterstrasse 18, 8400 Winterthur

☂️ Zum glatten Köbi: Geroldstrasse 17, 8005 Zürich, me@zumglattenkoebi.ch

Frau Gerolds Garten: Geroldstrasse 23, 8005 Zürich, info@fraugerold.ch (private Viewings für Kleingruppen in der dazugehörigen Braschlerbar möglich)

☂️ Public Viewing im Stall 6: Restaurant Riithalle, Gessnerallee 8, 8001 Zürich

☂️ Maag Halle Public Viewing: Härterei Club Maag, Hardstrasse 219, 8005 Zürich, 044 444 26 26

☂️ The Studio: Dufourstrasse 23, 8008 Zürich, thestudio@ringier.ch

☂️ Flamingo Club: Limmatstrasse 65, 8005 Zürich (nur Spiele der Schweiz)

Fusio: Max-Bill-Platz 15, 8050 Zürich

Sihlcity: Kalanderplatz 1, 8045 Zürich, 043 344 99 18

☂️ Micas Garten: Badenerstrasse 790, 8048 Zürich, 079 270 50 70

Bullingerhof: bewilligtes Public Viewing im Quartierpark Bullingerhof, 8004 Zürich

Café Europa: Lagerstrasse 22, 8004 Zürich, info@cafeeuropa.ch

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Zuletzt aktualisiert wurde sie am 19. Juni 2024.