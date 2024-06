Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Die EM 2024 ist so richtig lanciert – und damit auch die diesjährigen EM-Leibchen. Jedes Team ist nun mindestens einmal in ihrem Heim- oder Auswärtstrikot aufgelaufen.

Einige der Trikots sorgen für Furore, beispielsweise auch jenes unserer Schweizer Fussballstars. Das englischsprachige Sportmagazin «The Athletic» betrachtet das Schweizer Dress sehr kritisch: «Das Rot geht an den Hüften und am unteren Rücken in eine unerklärliche kastanienbraune Farbe über – die sich auf den Shorts fortsetzt. Es sieht so aus, als würden die Spieler eine kastanienbraune Windel tragen. Das ist einfach extrem seltsam.»

1/29 Gastgeber Deutschland läuft heim klassisch weiss, mit den Farben der Flagge auf den Schultern auf.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Auch die Autoren des Fussballmagazins «11 Freunde» unserer deutschen Nachbarn sind keine Fans von den Schweizer Trikots: «Die Längsstreifen auf dem Schweizer Trikot sehen ein wenig so aus wie unsere Vertikallinien auf dem Stadt-Land-Fluss-Zettel, nachdem wir vehement darauf gepocht haben, ja kein Lineal zu benötigen.» Neben dieser Aussage werden sie sogar noch politisch: «Ein Trikot wie die gesamte Aussenpolitik der Schweiz. Zu neutral. Und deshalb irgendwie mutlos.»

Die Deutschen als Barbie?

Die Deutschen sind aber alles andere als mutlos – auswärts laufen sie in pink-violetter Farbe auf. Die ungewohnte Farbwahl entwickelt sich zum Verkaufsschlager: Es ist das am schnellsten verkaufte Auswärtstrikot der deutschen Fussball-Nationalmannschaft. Aber auch die Deutschen ernten mit ihrer Farbwahl beim Sportmagazin «The Athletic» Kritik. Sie meinen nämlich, dass es nicht deutsch genug aussehe. Andere verspotten es gar als «Barbie-Leibchen».

Wir haben dir die Trikots zusammengetragen. Stimme ab, welches deiner Meinung nach das schönste Trikot ist!

1/29 Mit der Farbenwahl sorgte Deutschland beim Auswärtstrikot schon für einige Diskussionen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos