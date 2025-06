Der FCB will in der kommenden Saison in die Champions League und erneut um den Meistertitel mitspielen. Der neue Trainer Ludovic Magnin (46) zeigt sich bei seiner Vorstellung im Klaren, worauf er sich in Basel eingelassen hat.

Darum gehts Ludovic Magnin wird neuer FCB-Trainer und setzt auf offensive Spielphilosophie

Magnin will wenig verändern und um Xherdan Shaqiri eine Mannschaft formen

Basel strebt Meistertitel und Champions League an, Magnin ist siebter Trainer seit 2021

Lucas Werder Reporter Fussball

Viel besser hätte Ludovic Magnin (46) seine Ferien nicht planen können. Während in der Schweiz tagelang über seine Vertragsunterschrift beim FC Basel spekuliert wurde, hatte es sich der Waadtländer auf einer griechischen Insel gemütlich gemacht. «So konnte ich auf alle Anfragen antworten, dass ich in den Ferien bin», erklärt der neue FCB-Coach bei seiner Vorstellung am Dienstag.

Obwohl bereits seit eineinhalb Wochen klar ist, dass Magnin Fabio Celestini (49) beerben wird, hat der FCB die Verpflichtung seines neuen Trainers erst am Montag offiziell bekannt gegeben. Bevor Magnin in Basel unterschreiben konnte, habe man erst den Vertrag mit Celestini auflösen und mit Lausanne die Freigabe des neuen Coaches aushandeln müssen. «Das hat ein paar Tage gebraucht», erklärt FCB-Sportchef Daniel Stucki (43). Magnin selbst hat diese Hängepartie nicht nervös werden lassen. «Bevor ich in die Ferien bin, hatten wir eine mündliche Einigung. Für mich reicht sowas, ich bin da von der alten Schule», so der neue Mann.

Wenig Veränderungen geplant

Magnin ist bereits der siebte FCB-Trainer, seit David Degen (42) 2021 beim FCB übernommen hat. Dass auch seine Arbeit von Beginn an kritisch beäugt werden wird, ist er sich bewusst. «Wenn du nach Basel kommst, ist der Druck immer hoch, unabhängig von der letzten Saison. Aber wenn man diesen Job macht, sollte man mit Druck umgehen können», so Magnin.

Auf grosse Veränderungen möchte der neue FCB-Trainer bewusst verzichten. Wie Vorgänger Celestini will auch Magnin eine Mannschaft um Captain und Spielmacher Xherdan Shaqiri (33) formen. Dabei kommt es ihm entgegen, dass er in Basel die Grundvoraussetzungen für den Offensivfussball vorfindet, den er in seinen drei Jahren in Lausanne spielen liess. «Hoch stehen», «schnell umschalten» und «Spiele dominieren», sind die drei Attribute, mit denen Magnin seine Philosophie beschreibt.

Champions League als Basler Saisonziel

Wie Celestini wird aber auch er in Basel nicht nur an der Attraktivität seines Fussballs, sondern auch an den Resultaten gemessen werden. «Wir haben in der letzten Saison mehr erreicht, als wir eigentlich erwartet haben», sagt Sportchef Stucki. Während man im letzten Sommer die Qualifikation für den europäischen Wettbewerb als grosses Ziel herausgegeben hatte, wird man als Doublesieger mit grösseren Ambitionen in die neue Saison gehen. «Wir wollen um den Meistertitel mitspielen und in die Champions League», stellt Stucki klar. Seine Aufgabe sei es, das Kader entsprechend aufzustellen. «Und Ludo ist dafür da, alles auf den Platz zu bringen.»

Dass ihm bei der Kaderzusammenstellung nur eine Nebenrolle zukommen soll, kommt Magnin selbst nicht ungelegen. «Ich bin froh, dass ich nur als Trainer nach Basel gekommen bin. In Lausanne war das manchmal etwas zu viel für mich», gesteht Magnin. «In Basel sind die Rollen klar verteilt. Ich muss nicht wie in den vergangenen Monaten X Stunden Video schauen, sondern kann mich voll auf die Spieler und den Staff konzentrieren», freut er sich.

Bis auf den Abgang des zweiten Assistenztrainers Davide Calla dürfte Magnin das gleiche Trainerteam wie seinem Vorgänger zur Verfügung stehen, wenn er am Samstagvormittag sein erstes Rasentraining als FCB-Trainer leiten wird.