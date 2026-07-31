Warum Stephan Lichtsteiner trotz der Hitzewelle sein Training nicht umstellt und wie es um Stammgoalie Jonas Omlin steht, erfährst du im FCB-Inside zur 2. Super-League-Runde.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Basel meldet mit 40 Grad am Donnerstag Hitzerekord in der Schweiz

FCB-Neuzugang Aaron Malouda könnte am Samstag gegen Lausanne debütieren

Zan Celar und Xherdan Shaqiri mit Blick-Notenschnitt von 4,0 bewertet

Lucas Werder Reporter Fussball

Die News der Woche

Mit fast 40 Grad stellte Basel am Donnerstag einen neuen Allzeit–Hitzerekord auf. Die hohen Temperaturen lassen Stephan Lichtsteiner (42) aber für einmal kalt. «Wir haben die Trainingszeiten bewusst nicht umgestellt», erklärt der FCB-Coach, der seine Spieler wie gewohnt um 10.30 Uhr auf den Platz bestellt. Es sei im Hinblick auf die Spiele am Wochenende wichtig, dass seine Mannschaft an die Temperaturen gewöhnt sei. «Es geht darum, mit der Hitze und der Müdigkeit umgehen zu können», so Lichtsteiner.

Die grosse Frage

Welche Spieler geben gegen Lausanne ihr Debüt? Jonas Omlin hatte das erste Spiel auswärts in Genf krankheitsbedingt verpasst, diese Woche hat der Rückkehrer aber wieder mittrainieren können. «Wir werden nach dem Abschlusstraining ab Freitag entscheiden», so Lichtsteiner. Mit Aaron Maldouda könnte am Samstag ein weiterer Neuzugang seinen Einstand feiern. Der Franzose ist zwar erst seit zwei Tagen in Basel, ist aber voll im Schuss, wie Lichtsteiner verrät. Für Ex-Klub Sabah FK (Aserbaidschan) hat der französische Flügel in dieser Saison in der Champions-League-Quali schon zwei Einsätze absolviert.

Gesagt ist gesagt

FCB-Trainer Lichtsteiner zeigt sich bereits begeistert von Malouda. «Er ist sehr spielintelligent, weiss aber auch, was er in der Defensive zu tun hat», schwärmt er über den Sohn des 81-fachen französischen Nationalspielers Florent Malouda (46). «Ich denke, er wird uns grosse Freude machen!»

Die Blick-Prognose

Nach dem Startsieg gegen Servette (1:0) wird Stephan Lichtsteiner keine grossen Veränderungen vornehmen. Im Sturm dürfte Neuzugang Zan Celar vorerst das Stammplatz-Rennen gegen Albian Ajeti für sich entschieden haben. Auf der Linksverteidiger-Position könnte mit Coleen Louis ebenfalls ein Sommer-Transfer den Vorzug gegenüber Moussa Cissé erhalten.

Mögliche Aufstellung

Omlin; Tsunemoto, Daniliuc, Akpe, Louis; Metinho, Malachowski; Sow, Shaqiri, Otele; Celar.

Wer fehlt?

Kaio Eduardo fällt nach seinem Kreuzbandriss noch mehrere Monate aus. Leihrückkehrer Gabriel Sigua befindet sich im Aufbau.

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach der 1. Runde:

Zan Celar 4,0 Xherdan Shaqiri 4,0 Mirko Salvi 4,0

Hier gehts zur Übersicht aller FCB-Noten.

Der Schiedsrichter

Als Schiedsrichter wurde Sven Wolfensberger für diese Partie angesetzt. Michèle Schmölzer unterstützt ihn von Volketswil aus.

Der Gegner

Lausanne ist nach dem Remis zum Auftakt gegen GC enttäuscht. Tatsächlich wäre mehr drin gewesen. Nun soll ein Verteidiger von Manchester United mehr Stabilität geben – hier gehts zum Inside der Waadtländer.

2 Runde

Sa., FCZ – Servette, 18 Uhr

Sa., Basel – Lausanne, 18 Uhr

Sa., Thun – YB, 20.30 Uhr

So., Vaduz – St. Gallen, 14 Uhr

So., GC – Lugano, 16.30 Uhr

So., Sion – Luzern, 16.30 Uhr

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