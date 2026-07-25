Florian Raz Reporter Fussball

Es ist die logische Frage nach diesem Startspiel: Und, wer von den Neuen im FCB-Dress war denn jetzt der Beste? Die Antwort ist gar nicht so einfach, weil kein Spieler durchgehend gut gespielt hat. Wie auch, bei diesem frisch zusammengewürfelten Team?

Und doch gibt es einen, der hervorsticht: Ludwig Malachowski. Er hat zwar zum Start ein paar fiese Ballverluste in der eigenen Platzhälfte. Aber seine Pässe durch die gegnerischen Linien haben die Qualität, um das Basler Spiel besser zu machen.

Vor allem braucht Xherdan Shaqiri nun nicht mehr das Gefühl zu haben, er müsse den Ball selber ganz hinten holen. Weil Malachowski dafür sorgt, dass die Pässe nach vorne sicher kommen. Und in der 15. Minute gelingt dem jungen Schweden fast ein Assist – aber Shaqiri verzieht nach dem gelupften Steilpass.Ebenfalls auffällig spielt in der Innenverteidigung Akpe Victory. Wobei er vor der Pause einige Böcke drin hat, die von einem etwas zupackenderen Gegner bestraft werden. Aber der Nigerianer steigert sich nach der Pause. Und Nebenmann Flavius Daniliuc ist des Lobes voll über seinen neuen Partner.

Celar rettet Note mit Penalty-Tor

Hinten links kommt Coleen Louis zu einem Debüt, das noch etwas überraschender als der Name auf seinem Trikot ist, wo «Laffuma» steht. Louis muss einspringen, weil sich Moussa Cissé früh verletzt. Es ist dem jungen Franzosen anzumerken, dass er noch nicht im Rhythmus ist. Ein ganz schwieriges Spiel, das aber dadurch gerettet wird, dass er schliesslich mit seinem Vorstoss den entscheidenden Penalty herausholt. Auf dem rechten Flügel spielt Asane Sow so, dass viele Ansätze zu sehen sind. Aber schliesslich nichts, was zählt. Anders gesagt: Wenn man den Gegnern schon Knoten in die Beine rennt und dribbelt wie in der 56. Minute, dann muss der anschliessende Schuss halt zumindest das Tor treffen.

Vorne im Sturm hat Žan Celar eigentlich ein Spiel zum Vergessen. Lange stiefelt er sehr alleine im Sturmzentrum herum. Wenn er einen Ball erhält, verspringt er ihm. Aber dann kommt seine Chance. Er schnappt sich den Penalty und verwandelt ihn souverän. Das wird sein Selbstvertrauen stärken.

Das sind die Neuen, die längere Zeit spielen. Kazeem Olaigbe kommt bloss 20 Minuten zum Einsatz und kann schwer bewertet werden. Jonas Harder ist noch nicht fit genug für einen Einsatz. Und Jonas Omlin verpasst sein Debüt als neue, alte Nummer 1 im Basler Tor mit einem Infekt.

Hinweise: Cissé bis 22. Minute (zu kurz für eine Bewertung). Malachowski bis 69., Shaqiri bis 69., Otele bis 69. Minute.

Louis ab 22. Minute. Leroy ab 69., Ajeti ab 69., Olaigbe ab 69. Minute (alle drei zu kurz für eine Bewertung).

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