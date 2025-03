Top-Torschütze des FCZ fällt bis Saisonende aus

Für Juan José Perea ist die Saison gelaufen. Der Stürmer des FC Zürich verletzte sich am Sonntag in Lugano schwer.

1/4 Für Juan José Perea ist die Saison gelaufen. Foto: keystone-sda.ch

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Ausgerechnet im Saisonendspurt schlägt beim FCZ die Verletzungshexe brutal zu. Juan José Perea (25), mit sieben Treffern der beste Torschütze der Zürcher in der Super League, fällt bis zum Saisonende aus.

Passiert ists am Sonntag beim 3:0-Sieg in Lugano. Bei einem Misstritt ohne gegnerische Einwirkung habe sich Perea einen Riss der Achillessehne am rechten Fuss zugezogen, gibt der Tabellenfünfte bekannt.

Der kolumbianische Stürmer stiess vergangenen Sommer für ein Jahr auf Leihbasis vom VfB Stuttgart zum FCZ. Dieser besitzt eine Kaufoption, die noch nicht gezogen worden ist.