Nach Fan-Ausschreitungen im Léman-Derby schliessen die Behörden die Heimsektoren von Lausanne und Servette für je ein Heimspiel. Foto: keystone-sda.ch

Dunja Moustopoulos Sport-Desk

Die Heimsektoren von Lausanne und Servette bleiben für jeweils ein Spiel leer. Der Grund: Nach den massiven Fan-Ausschreitungen im Rahmen des Léman-Derbys vom Samstagabend greifen die jeweiligen Behörden durch und schliessen die Sektoren für je ein Heimspiel in der Super League.

Nach dem Spiel kam es zu Ausschreitungen, nachdem die Lausanne-Fans versuchten, auf die Genfer Fans zuzugehen. Ein grosses Polizeiaufgebot konnte das Aufeinandertreffen der beiden Fan-Lager verhindern. Dabei wurden Wasserwerfer, Pfefferspray und Gummigeschosse eingesetzt. Verletzte gab es unter den Ordnungskräften keine.

So muss Lausanne am 30. März gegen den FC Luzern und Servette am 1. April im Heimspiel – unter Berücksichtigung, dass das 135-jährige Jubiläum der Genfer beim Spiel gegen Yverdon (15. März) nicht beeinträchtigt wird – auf die Fan-Unterstützung aus den Heimsektoren verzichten.