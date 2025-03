Formstand FC Zürich

Der FCZ befindet sich nach 25 Spieltagen aktuell auf dem bescheidenen 8. Tabellenrang. Die Zürcher haben heute jedoch die Chance, mit einem Sieg sowohl St. Gallen als auch Lausanne-Sport zu überholen, da diese ihre Partien nicht gewinnen konnten. Die Mannschaft rund um Coach Ricardo Moniz könnte somit zurück in die Top 6 des Landes springen. Nachdem sich der FCZ zuletzt nach zwei Niederlagen in der Super League mit einem 2:1-Sieg gegen Yverdon zurückgemeldet hatte, kassierten die heutigen Gäste am vergangenen Donnerstag eine enttäuschende 2:3-Heimniederlage im Viertelfinal-Cupspiel gegen den BSC YB. Nach dem 1:0-Führungstreffer schwächte Conceicao seine Mannschaft bereits in der 35. Minute mit einer Roten Karte.

Es wird spannend zu beobachten sein, ob der FCZ die Niederlage im Cup bereits verdaut hat, um sich im Liga-Alltag den zweiten Sieg in Serie zu sichern.