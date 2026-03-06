DE
Highlights im Video
Witzig beendet Thuner Siegesserie in letzter Sekunde

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Thun – FC St. Gallen (2:2).
Publiziert: 00:09 Uhr
|
Aktualisiert: 00:10 Uhr
Die Highlights des 28. Spieltags der Super League
