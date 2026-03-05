DE
FR
Abonnieren

Highlights im Video
Übler Loretz-Patzer besiegelt FCL-Pleite im Strichkampf

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Luzern – BSC Young Boys (1:2).
Publiziert: vor 39 Minuten
|
Aktualisiert: vor 32 Minuten
Kommentieren
Die Highlights des 28. Spieltags der Super League
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen