Highlights im Video
Lichtsteiner und Rotsünder Abrashi mit Wortgefecht

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Basel – GC (1:0).
Publiziert: 00:02 Uhr
|
Aktualisiert: vor 7 Minuten
Die Highlights des 28. Spieltags der Super League
In diesem Artikel erwähnt
FC Basel
Grasshopper Club Zürich
