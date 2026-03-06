DE
Impressum
Super League: Die Highlights der Partie Basel – GC (1:0)
Highlights im Video
Lichtsteiner und Rotsünder Abrashi mit Wortgefecht
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Basel – GC (1:0).
Publiziert: 00:02 Uhr
|
Aktualisiert: vor 7 Minuten
Die Highlights des 28. Spieltags der Super League
4:27
Highlights im Video
Lichtsteiner und Rotsünder Abrashi mit Wortgefecht
2:54
Highlights im Video
Joker Behrens sticht kurz nach seiner Einwechslung
4:01
Highlights im Video
Übler Loretz-Patzer besiegelt FCL-Pleite im Strichkampf
3:50
Highlights im Video
Weltklasse – FCZ-Neuzugang Cavaleiro trifft traumhaft
3:15
Highlights im Video
Kryeziu-Rot kostet Winti den Sieg
