Highlights im Video
Slapstick – Shaqiri rutscht bei Elfer-Wiederholung aus

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Basel – Lugano (1:1).
Publiziert: 00:01 Uhr
Die Highlights des 25. Spieltags der Super League
