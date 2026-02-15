DE
Highlights im Video
Okoroji verhindert GC-Treffer in extremis

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC St.Gallen 1879 – Grasshopper Club Zürich (0:0).
Publiziert: vor 48 Minuten
