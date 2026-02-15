DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Brack Super League
Super League: Die Highlights der Partie BSC YB – Winterthur (6:1)
Highlights im Video
Sanches setzt mit Traumtor Schlusspunkt bei YB-Torparty
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie BSC Young Boys – FC Winterthur (6:1).
Publiziert: vor 51 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
In diesem Artikel erwähnt
Super League
BSC Young Boys
FC Winterthur
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen