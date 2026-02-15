DE
FR
Abonnieren

Highlights im Video
Sanches setzt mit Traumtor Schlusspunkt bei YB-Torparty

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie BSC Young Boys – FC Winterthur (6:1).
Publiziert: vor 51 Minuten
Kommentieren
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
BSC Young Boys
BSC Young Boys
FC Winterthur
FC Winterthur
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen