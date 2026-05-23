Nils Reichmuth wird erstmals für das Nationalteam von Chile aufgeboten. Dank seiner Mutter hat der Thuner Mittelfeldmann die südamerikanische Staatsbürgerschaft.

Bei Nils Reichmuth jagt eine tolle Nachricht die nächste. Vor wenigen Wochen gewinnt der ehemalige FCZ-Junior mit dem FC Thun sensationell die Meisterschaft. Bei den Berner Oberländern gehört der offensive Mittelfeldspieler zum Stammpersonal, absolviert 32 Spiele, erzielt dabei vier Tore und legt drei weitere auf.

Diese Leistungen blieben auch in Chile, dem Herkunftsland seiner Mutter, nicht unbemerkt. Für die beiden Testspiele gegen Portugal und DR Kongo wird der 24-Jährige erstmals ins Nationalteam berufen. Reichmuth wird dem Aufgebot Folge leisten und im Juni für Spiele gegen die beiden WM-Teilnehmer im chilenischen Kader stehen.

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Damit macht der 24-Jährige von seinem chilenischen Pass Gebrauch und entscheidet sich für das Herkunftsland seiner Mutter. Reichmuth durchlief beim Schweizer Verband Nachwuchsstufen und absolvierte fünf Spiele für die diverse U-Natis (zwei Mal U17, einmal U20, zweimal U21).

Neben Nils ist auch Bruder Miguel für Chile spielberechtigt, der FCZ-Akteur erhielt bisher aber noch kein Aufgebot von Nationaltrainer Nicolás Córdova.

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