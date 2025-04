Noah Loosli, früherer Verteidiger von GC und Lausanne, macht sich im Netz über Neymar lustig, der sich in der Nacht auf Donnerstag verletzt hat. Was dahinter steckt.

1/4 Superstar Neymar verliess das Feld in der Nacht auf Donnerstag nicht selbständig. Foto: IMAGO/Rebeca Schumacker

Darum gehts Noah Loosli macht sich über Neymars erneute Verletzung lustig

Neymar ist oft zum Geburtstag seiner Schwester am 11. März verletzt

Seit 2017 hat Neymar nur 2020 und 2022 um dieses Datum gespielt

Cédric Heeb Redaktor Sport

Da spuckt einer aber grosse Töne. Noah Loosli (28) macht sich öffentlich über niemand geringeren als Fussball-Superstar Neymar lustig. Anlass dazu gibt eine erneute Verletzung des Brasilianers.

Gerade erst war der Santos-Star von einer sechswöchigen Pause zurückgekehrt, da musste er sich im zweiten Spiel nach dem Comeback – ausgerechnet in seinem 100. Spiel für seinen Jugendklub – nach 34 Minuten unter Tränen auswechseln lassen. Wieder scheinen ihn muskuläre Probleme im Oberschenkel zu plagen.

Und was hat nun der frühere GC-Verteidiger zur Sache beizutragen? Auf X schreibt der 28-Jährige, der seit Ende Januar auf Leihbasis bei Greuther Fürth in der 2. Bundesliga spielt, unter einen Beitrag von Transferguru Fabrizio Romano: «Feiert bald jemand aus seiner Familie Geburtstag?»

Verletzungs-Zufälle häufen sich

Hintergrund dieser Frage sind kuriose Zufälle. Denn regelmässig ist der 33-Jährige zum Geburtstag seiner Schwester Rafaella am 11. März verletzt. Seit 2017 hat er nur gerade 2020 und 2022 rund um dieses Datum herum Spiele absolviert – auch in diesem Jahr. Fans scherzen deshalb, dass er sich jeweils die Feierlichkeiten zum Wiegenfest seiner Schwester nicht entgehen lassen will.

Doch diesmal ist kein Geburtstag, zumindest in der nahen Verwandtschaft Neymars, in Sicht. Papa Neymar da Silvas Senior am 7. Februar 1965 zur Welt, Mama Nadine am 19. Januar 1967.