GC-Rotsünder Frey ist nach Pleite angesäuert

Michael Frey fliegt in nur 125 Sekunden vom Platz und beendet GC's Hoffnungen auf den späten Ausgleich gegen Lausanne. Nach dem Spiel zeigt er sich genervt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft GC verliert 2:3 gegen Lausanne nach Freys Gelb-Roter Karte im Letzigrund

Michael Frey fliegt nach zwei Fouls in 125 Sekunden vom Platz

GC bleibt mit sieben Punkten Rückstand auf den FCZ auf Platz elf War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Lucas Werder Reporter Fussball

Es sind 125 Sekunden, die für das abrupte Ende einer Zürcher Aufholjagd sorgen. Nachdem GC gegen Lausanne trotz früher Führung lange einem Rückstand hinterherläuft, rappeln sich die Hoppers in der Schlussphase noch einmal auf.

Und nach dem Anschlusstreffer zum 2:3 durch Luke Plange schnuppert der Rekordmeister im Letzigrund tatsächlich noch an einem Punktgewinn – bis sich Michael Frey innerhalb von zwei Minuten Gelb-Rot abholt. Zuerst rutscht der GC-Stürmer aus und grätscht so Lausanne-Goalie Karlo Letica um. Dann fährt er nach einem Ballverlust das Bein aus und fliegt zurecht vom Platz.

«Ich wollte mit letzter Kraft noch einmal reingrätschen. Das hätte ich besser sein lassen», gibt ein angesäuerter Frey zu. Was den Berner aber deutlich mehr ärgert als sein eigener Platzverweis, ist das Ergebnis. «Wenn wir in Führung gehen, könnten wir auch mal in Führung bleiben», findet Frey.

«Es fühlt sich irgendwie positiv an»

Gegen Lausanne ist es Dirk Abels, der nach einer ordentlichen Startphase zum 1:0 für die Hoppers trifft. Danach kommt von GC aber nichts mehr. Nur weil Lausanne die zahlreichen Zürcher Abwehrfehler nicht konsequenter bestraft, ist die Partie nach einer Stunde nicht schon komplett gelaufen.

Am Ende bleibt es für GC aber trotzdem bei den sieben Punkten Rückstand auf den FCZ, der auf Platz zehn steht. «Es gibt noch genügend Spiele», zeigt sich Frey kämpferisch. «Die Gegner schwächeln, wir schwächeln. Aber bei uns fühlt sich das irgendwie positiv an.» Gefühle allein bringen aber noch keine Punkte, das weiss auch der GC-Stürmer. Frey: «Jetzt heisst es Wunden lecken und weiter gehts». Allerdings ohne den Winter-Neuzugang, der das nächste Spiel gegen Leader Thun gesperrt verpassen wird.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos