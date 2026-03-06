GC-Captain Abrashi wird für mehrere Spiele gesperrt

Mit Rot ist Amir Abrashi gegen Basel vom Platz geflogen. Nun kennt er sein Strafmass.

Am Donnerstagabend verlieren die Grasshoppers beim FC Basel 0:1. In der Nachspielzeit fliegt GC-Captain Amir Abrashi (35) mit Rot vom Platz. Dies nach einer Tätlichkeit unter Berücksichtigung einer Provokation, wie die Swiss Football League schreibt.

Gleichzeitig gibt sie das Strafmass gegen ihn bekannt. Abrashi wird für drei Spiele gesperrt. Damit muss GC am Sonntag (16.30 Uhr) gegen Lausanne, am 14. März gegen Thun (18 Uhr) und eine Woche darauf gegen Servette (18 Uhr) auf seinen Anführer verzichten.

