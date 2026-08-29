Lugano-Coach Croci-Torti hat schon einen neuen Fokus

Lugano steht in der Ligaphase der Conference League. Trotzdem hat für Mattia Croci-Torti nur eines Priorität: Das Spiel gegen Sion. Hier kommt das Lugano-Inside vor dem Duell gegen die Walliser.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lugano sichert sich Conference-League-Platz mit 1:1 gegen Maccabi Tel Aviv

Rückspiel fand wegen Sicherheitslage in Georgien statt, Rückflug Freitag

Trainer Croci-Torti denkt nach 12 Minuten Feiern an Sion-Spiel

Andri Bäggli Redaktor Sport

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Lugano hat es geschafft: In Unterzahl haben sich die Tessiner gegen Maccabi Tel Aviv das Ticket für Europa gesichert. Dereck Moncada hat die Luganesi dank seines späten Ausgleichs gar noch vor der Verlängerung bewahrt. Somit spielen die Bianconeri im Oktober in der Ligaphase der Conference League. Dort warten dann Kaliber wie Kopenhagen und Roter Stern Belgrad auf das Team von Mattia Croci-Torti.

Die grosse Frage

Wie haben die Luganesi die Reisestrapazen verdaut? Generell haben die Tessiner in dieser europäischen Kampagne bislang etwas Pech, was die Gegner angeht. In der dritten Runde mussten sie auf die Färöer Inseln und das Rückspiel gegen Tel Aviv fand aufgrund der Sicherheitslage in Georgien statt. Die Tessiner sind noch in der Nacht auf Freitag zurückgeflogen und werden nun voll auf Regeneration setzen, um dann am Sonntag bereit für das Spiel im Wallis zu sein. Für die Spieler, die nicht eingesetzt wurden, gab es sogar schon eine Trainingseinheit.

Gesagt ist gesagt

«In 12 Minuten fange ich an, über das Spiel in Sion nachzudenken. Jetzt ist zwar der Moment zum Feiern, aber wir haben grosse Ziele», lässt sich Trainer Mattia Croci-Torti nur wenige Minuten nach dem Schlusspfiff in Georgien von seinem Klub zitieren.

Die Blick-Prognose

Lugano hat zwar die längere Reise in den Knochen als Sion, die am Donnerstag in Amsterdam im Einsatz gestanden haben. Dafür sind sie – anders als die Walliser – mit einem Erfolgserlebnis zurückgekehrt. Ein Unentschieden ist zwar möglich, trotzdem zeigt die Tendenz in Richtung der Bianconeri.

Mögliche Aufstellung

Von Ballmoos; Papadopoulos, Mai, Bichsel; Zanotti, Kendouci, Grgic, Pihlström; Dos Santos, Moncada; Behrens.

Wer fehlt?

Alioski, Cassano (beide verletzt)

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 4 Runden:

Behrens 5,0 Delcroix 5,0 Zanotti 5,0

Hier gehts zur Übersicht aller Lugano-Noten.

Der Schiedsrichter

Sven Wolfensberger ist als Schiedsrichter für das Spiel angesetzt. Hajrim Qovanaj unterstützt ihn aus Volketswil.

Der Gegner

Bei Sion sitzt die Enttäuschung tief. Es war zwar nicht zu erwarten, dass sich die Sittener gegen Ajax Amsterdam durchsetzen, trotzdem war die Hoffnung da. Immerhin schraubt Winsley Boteli seinen Marktwert weiter nach oben – hier gibt es das Sion-Inside.

5 Runde

Sa., Lausanne – FCZ, 18 Uhr

Sa., Servette – Luzern, 18 Uhr

Sa., YB – FCB, 20.30 Uhr

So., Sion – Lugano 14 Uhr

So., St. Gallen – Thun 16.30 Uhr

So., Vaduz – GC 16.30 Uhr