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Lugano-Noten gegen den FCZ
Tessiner beeindrucken – vor allem Stürmer Behrens

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Lugano-Noten zur Machtdemonstration gegen den FCZ.
Publiziert: 09.08.2026 um 19:29 Uhr
|
Aktualisiert: 10.08.2026 um 08:53 Uhr
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1/7
Der FC Lugano bodigt den FCZ mit 5:0.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
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Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Mit fünf Toren schickt Lugano den FCZ nach Hause und feiert den sechsten Sieg in Folge. Logisch, dass sich alle eine genügende Note verdienen. Mehr noch: Fast alle bekommen eine 5. Einer sticht dennoch heraus: Kevin Behrens. Mit zwei Toren schnürt er den Doppelpack. Man mag von ihm halten, was man will – seinen Job erledigt er tadellos. Wettbewerbsübergreifend steht er bereits bei sechs Toren und einem Assist.

Doch Lugano beeindruckt nicht nur mit dem Ergebnis. Vor allem die Spielfreude fällt auf. Trotz bereits sechs absolvierter Partien ist keine Spur von Müdigkeit zu erkennen – im Gegenteil. Die Mannschaft strotzt vor Selbstvertrauen. Jeder will den Ball, jeder will sich am Spiel beteiligen – egal auf welcher Position. So entstehen Assists von Spielern, die man nicht unbedingt auf dem Zettel hatte: Innenverteidiger Hannes Delcroix bereitet das 1:0 vor, Goalie David von Ballmoos liefert die Vorlage zum 3:0.

Diese Mannschaft hat alles, um bis zum Schluss ganz weit oben mitzuspielen.

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
3
9
9
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
3
8
7
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
2
7
4
FC Sion
FC Sion
3
2
6
5
FC Basel
FC Basel
3
2
6
6
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
1
5
7
Servette FC
Servette FC
3
-1
3
8
FC Zürich
FC Zürich
3
-5
3
9
FC Thun
FC Thun
3
-6
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-4
1
11
FC Luzern
FC Luzern
3
-5
1
12
FC Vaduz
FC Vaduz
3
-3
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
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FC Lugano
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