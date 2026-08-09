Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Mit fünf Toren schickt Lugano den FCZ nach Hause und feiert den sechsten Sieg in Folge. Logisch, dass sich alle eine genügende Note verdienen. Mehr noch: Fast alle bekommen eine 5. Einer sticht dennoch heraus: Kevin Behrens. Mit zwei Toren schnürt er den Doppelpack. Man mag von ihm halten, was man will – seinen Job erledigt er tadellos. Wettbewerbsübergreifend steht er bereits bei sechs Toren und einem Assist.

Doch Lugano beeindruckt nicht nur mit dem Ergebnis. Vor allem die Spielfreude fällt auf. Trotz bereits sechs absolvierter Partien ist keine Spur von Müdigkeit zu erkennen – im Gegenteil. Die Mannschaft strotzt vor Selbstvertrauen. Jeder will den Ball, jeder will sich am Spiel beteiligen – egal auf welcher Position. So entstehen Assists von Spielern, die man nicht unbedingt auf dem Zettel hatte: Innenverteidiger Hannes Delcroix bereitet das 1:0 vor, Goalie David von Ballmoos liefert die Vorlage zum 3:0.

Diese Mannschaft hat alles, um bis zum Schluss ganz weit oben mitzuspielen.

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