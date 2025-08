Zweimal fehlen bloss Zentimeter, und Ex-YB-Junior Théo Golliard hätte seine ehemaligen Mitspieler abgeschossen. Was YB-Captain Loris Benito sagt. Und ob der offensive Mittelfeldspieler bei Winti der neue Di Giusto werden kann.

1/4 Golliard absolvierte 77 Spiele für die U21 von YB. Foto: keystone-sda.ch

Stefan Kreis Reporter Fussball

Théo Golliard wirkt nach dem Spiel nicht so, als hätte er soeben zum ersten Mal in seinem Leben vor ausverkauftem Haus gespielt. Wie ein alter Hase erscheint der 22-Jährige zum Interview, lässt sich weder von TV-Kameras noch von Mikrofonen beeindrucken. Warum auch? Wer in seinem erst zweiten Super-League-Spiel vor knapp 9000 Menschen gegen den Ex-Klub YB derart gut ins Spiel kommt, darf mit breiter Brust vor die Öffentlichkeit treten.

Zweimal hat Golliard den Siegtreffer auf dem Fuss. Erst trifft er mit seinem starken linken Fuss bloss die Latte und verpasst ein potenzielles Tor des Monats. Dann setzt er einen Abschluss nur Zentimeter neben den Kasten. «Sehr schade, das waren zwei gute Möglichkeiten», sagt Golliard hinterher. Und er bezeichnet seinen Ex-Klub YB «als grosse Mannschaft, die Titel gewinnen will».

Zwei Meter neben Golliard steht YB-Captain Loris Benito und kommt aus dem Schwärmen fast nicht mehr raus, als er auf seinen ehemaligen Mitspieler angesprochen wird: «Théo ist ein Superfussballer und ein fleissiger Arbeiter.»

Wird Golliard der neue Di Giusto?

77 Spiele absolviert der 22-Jährige für die U21 der Berner, für die erste Mannschaft aber kommt er bloss zweimal zum Einsatz – im Cup gegen die Amateure aus Schönberg und Nendaz. Hinzu kommen 42 Challenge-League-Spiele für Vaduz und 36 Einsätze für Helmond in der zweithöchsten holländischen Liga.

Nun, mit bald 23 Jahren, wills Golliard endlich in der Super League wissen. Zum Saisonstart gegen Lausanne reichts für einen achtminütigen Kurzeinsatz, nun darf er gegen Ex-Klub YB gar 45 Minuten ran.

Ob er einst in die Fussstapfen von Matteo Di Giusto treten kann? Der spielt seit dieser Saison für den FC Luzern, mit Golliard hat Winti-Sportchef Oliver Kaiser ein ähnliches Profil verpflichtet. Weder Di Giusto noch der Freiburger sind besonders gross, haben dafür beide feine Füsse. Und sie haben einen ähnlichen Lebenslauf. Wie Di Giusto kickte auch Golliard im Ländle. Wie der Ex-FCZ-Junior hat auch Wintis neuer Spielmacher eine Vergangenheit bei einem Grossklub.

Ob er je wieder zu YB zurückkehren wird? Werbung in eigener Sache hat er am Samstag gemacht. Bei Winti hat er bis 2028 unterschrieben.